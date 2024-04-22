Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Країни G7 допоможуть у відновленні електроенергії — деталі від Мінінфраструктури arrow

Країни G7 допоможуть у відновленні електроенергії — деталі від Мінінфраструктури

22 квітня 2024 23:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Країни G7 допоможуть у відновленні електроенергії — деталі від Мінінфраструктури
Електроенергетик за роботою. Фото: ілюстративне: ДТЕК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Країни-учасниці "Великої сімки" допоможуть Україні у відновленні пошкодженої внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України. Також партнери допоможуть модернізувати та захистити творильні потужності для споживачів у межах підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков

Читайте також:

G7 допоможуть відбудувати об'єкти електроенергетики

"Домовились про визначення доступних та нових джерел фінансування, варіанти перерозподілу існуючих ресурсів, негайний пошук доступного обладнання для відновлення генерації електроенергії", — йдеться в повідомленні політика.

Кубраков додав, що під час обговорення була також визначена необхідність залучення експертів приватного сектору для консультацій з ремонту та переходу до розподілених рішень виробництва енергії.

"Ми надзвичайно вдячні за їхню величезну підтримку, особливо зараз, коли ми потребуємо ефективної та негайної допомоги. Зосередив увагу партнерів на необхідності відновлення опалення та підвищення захисту нашої енергетичної системи. Підготовка до опалювального сезону в нинішніх умовах — серйозний виклик для всієї країни", — зазначив Кубраков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Харкова в рамках посилення енергетичної безпеки доставлять придбані газотурбінні електростанції.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко пообіцяв, що тотального блекауту в країні не буде, але закликав українців підготуватися до будь-яких сценаріїв. 

Олександр Кубраков
електроенергія
G7
Україна
електропостачання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри