Країни G7 допоможуть у відновленні електроенергії — деталі від Мінінфраструктури

Електроенергетик за роботою. Фото: ілюстративне: ДТЕК

Країни-учасниці "Великої сімки" допоможуть Україні у відновленні пошкодженої внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури України. Також партнери допоможуть модернізувати та захистити творильні потужності для споживачів у межах підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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"Домовились про визначення доступних та нових джерел фінансування, варіанти перерозподілу існуючих ресурсів, негайний пошук доступного обладнання для відновлення генерації електроенергії", — йдеться в повідомленні політика.

Кубраков додав, що під час обговорення була також визначена необхідність залучення експертів приватного сектору для консультацій з ремонту та переходу до розподілених рішень виробництва енергії.

"Ми надзвичайно вдячні за їхню величезну підтримку, особливо зараз, коли ми потребуємо ефективної та негайної допомоги. Зосередив увагу партнерів на необхідності відновлення опалення та підвищення захисту нашої енергетичної системи. Підготовка до опалювального сезону в нинішніх умовах — серйозний виклик для всієї країни", — зазначив Кубраков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Харкова в рамках посилення енергетичної безпеки доставлять придбані газотурбінні електростанції.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко пообіцяв, що тотального блекауту в країні не буде, але закликав українців підготуватися до будь-яких сценаріїв.