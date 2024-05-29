Чехия призвала союзников выполнить обязательства по финансированию боеприпасов для Украины

Средства перечислили только четыре страны — Чехия призвала союзников помочь Украине
Чехия призвала союзников выполнить обязательства по финансированию артиллерийских боеприпасов для Украины. Страна взяла на себя ведущую роль в удовлетворении срочной потребности ВСУ благодаря так называемой Чешской инициативе.
Об этом сообщает Еuractiv.
Помощь Чехии Украине
Министерство обороны Чехии Яна Чернохова призвала европейских союзников финансово поддержать эту инициативу, поскольку только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства.
Чешская инициатива — что известно
Чехия активно работает над закупкой артиллерийских снарядов на мировом рынке по Чешской инициативе, чтобы удовлетворить потребности Украины. Инициатива получила финансовые обязательства от 18 стран, преимущественно членов ЕС и НАТО. Чехия выступает посредником, согласовывая меморандумы об обязательствах доноров и соглашения о закупках, а также координирует логистические аспекты поставок.
Несмотря на увеличение количества обещающих финансовую поддержку стран лишь несколько из них действительно перечислили средства. Яна Чернохова отметила важность своевременного поступления финансов во избежание проблем с закупкой боеприпасов.
"Мы не можем покупать боеприпасы в кредит", — заявила Чернохова, подчеркивая логистические и финансовые вызовы. Она обратилась к правительствам, подписавшим меморандумы, но еще не перечислившим средства, с призывом выполнить свои обязательства.
Какое состояние финансирования сейчас
Пока только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия перечислили средства на закупку боеприпасов. Первые поставки боеприпасов в Украину ожидаются в начале июня. Эту информацию подтвердил премьер-министр Чехии Петр Фиал.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине увеличат производство боеприпасов.
Напомним, 24 мая Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. В него в частности вошли танки и артиллерийские боеприпасы.
Читайте Новини.LIVE!