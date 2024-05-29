Чехия призвала союзников выполнить обязательства по финансированию боеприпасов для Украины

Парламент Чехии. Фото: Википедия

Чехия призвала союзников выполнить обязательства по финансированию артиллерийских боеприпасов для Украины. Страна взяла на себя ведущую роль в удовлетворении срочной потребности ВСУ благодаря так называемой Чешской инициативе.

Об этом сообщает Еuractiv.

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Министерство обороны Чехии Яна Чернохова призвала европейских союзников финансово поддержать эту инициативу, поскольку только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства.

Чешская инициатива — что известно

Чехия активно работает над закупкой артиллерийских снарядов на мировом рынке по Чешской инициативе, чтобы удовлетворить потребности Украины. Инициатива получила финансовые обязательства от 18 стран, преимущественно членов ЕС и НАТО. Чехия выступает посредником, согласовывая меморандумы об обязательствах доноров и соглашения о закупках, а также координирует логистические аспекты поставок.

Несмотря на увеличение количества обещающих финансовую поддержку стран лишь несколько из них действительно перечислили средства. Яна Чернохова отметила важность своевременного поступления финансов во избежание проблем с закупкой боеприпасов.

"Мы не можем покупать боеприпасы в кредит", — заявила Чернохова, подчеркивая логистические и финансовые вызовы. Она обратилась к правительствам, подписавшим меморандумы, но еще не перечислившим средства, с призывом выполнить свои обязательства.

Какое состояние финансирования сейчас

Пока только Канада, Дания, Нидерланды и Португалия перечислили средства на закупку боеприпасов. Первые поставки боеприпасов в Украину ожидаются в начале июня. Эту информацию подтвердил премьер-министр Чехии Петр Фиал.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине увеличат производство боеприпасов.

Напомним, 24 мая Германия объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. В него в частности вошли танки и артиллерийские боеприпасы.