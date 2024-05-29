Чехія закликала союзників виконати зобов’язання щодо фінансування боєприпасів для України

Парламент Чехії. Фото: Вікіпедія

Чехія закликала союзників виконати зобов’язання щодо фінансування артилерійських боєприпасів для України. Країна взяла на себе провідну роль у задоволенні нагальної потреби ЗСУ завдяки так званій Чеській ініціативі.

Про це повідомляє Еuractiv.

Читайте також:

Допомога Чехії Україні

Міністеркаа оборони Чехії Яна Чернохова закликала європейських союзників фінансово підтримати цю ініціативу, оскільки наразі лише чотири країни виконали свої фінансові зобов’язання.

Чеська ініціатива — що відомо

Чехія активно працює над закупівлею артилерійських снарядів на світовому ринку через Чеську ініціативу, щоб задовольнити потреби України. Ініціатива отримала фінансові зобов'язання від 18 країн, переважно членів ЄС та НАТО. Чехія виступає посередником, погоджуючи меморандуми про зобов'язання донорів і угоди про закупівлі, а також координує логістичні аспекти постачання.

Незважаючи на збільшення кількості країн, що обіцяють фінансову підтримку, лише кілька з них дійсно перерахували кошти. Яна Чернохова наголосила на важливості своєчасного надходження фінансів, щоб уникнути проблем із закупівлею боєприпасів.

"Ми не можемо купувати боєприпаси в кредит", — заявила Чернохова, підкреслюючи логістичні та фінансові виклики. Вона звернулася до урядів, які підписали меморандуми, але ще не перерахували кошти, із закликом виконати свої зобов'язання.

Який стан фінансування зараз

Наразі лише Канада, Данія, Нідерланди та Португалія перерахували кошти на закупівлю боєприпасів. Перші постачання боєприпасів до України очікуються на початку червня. Цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні збільшать виробництво боєприпасів.

Нагадаємо, 24 травня Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. До нього, зокрема, увійшли танки та артилерійські боєприпаси.