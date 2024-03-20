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Коррупционеры украли почти 70 млрд — какое оружие можно было бы приобрести ВСУ на эти деньги

20 марта 2024 14:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Коррупционеры украли почти 70 млрд — какое оружие можно было бы приобрести ВСУ на эти деньги
Снабжение оружия для армии. Фото иллюстративное: BBC
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За время полномасштабного вторжения фигуранты коррупционных схем похитили около 70 миллиардов гривен. За эти средства можно было бы приобрести значительное количество FPV-дронов и пульстронов, необходимых Вооруженным Силам.

Рейтинг с коррупционными схемами привело издание Фокус.

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Следовательно, соответствующий рейтинг состоит из 15 коррупционных дел. В нем фигурируют те, кто вызвал резонанс в обществе. Начало списка возглавляют крупнейшие коррупционеры, на руках у которых обнаружили десятки миллиардов гривен, в конце — кражи от 400 тысяч до 3,3 миллиона гривен.

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Рейтинг коррупционных схем. Фото: Фокус

Общая сумма похищенных средств составляет 63 миллиарда гривен, за которые можно было бы приобрести для украинской армии:

  • FPV-дроны — 3,2 миллиона шт (по 500-600 долл. за штуку);
  • антенны для FPV-дронов — 8 миллионов шт (по 150-200 долл. за шт.);
  • машины разминирования — 9 тысяч шт (по 6,6 млн за ед.);
  • станции связи — 440 тысяч шт (по 142 тыс. грн за ед.).

Кроме того, этой суммы хватило бы на обучение около двух миллионов операторов дронов, а также приобретение партии снарядов, найденную для Украины президентом Чехии.

Напомним, на днях появилось расследование, в котором говорится, что у Минобороны воруют миллиарды на закупки продовольствия для ВСУ.

Кроме того, недавно НАБУ разоблачило коррупционную схему в Укрзализныце.

война
коррупция
деньги
военная техника
дроны
война в Украине

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