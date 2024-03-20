Коррупционеры украли почти 70 млрд — какое оружие можно было бы приобрести ВСУ на эти деньги
За время полномасштабного вторжения фигуранты коррупционных схем похитили около 70 миллиардов гривен. За эти средства можно было бы приобрести значительное количество FPV-дронов и пульстронов, необходимых Вооруженным Силам.
Рейтинг с коррупционными схемами привело издание Фокус.
Украденные коррупционерами деньги
Следовательно, соответствующий рейтинг состоит из 15 коррупционных дел. В нем фигурируют те, кто вызвал резонанс в обществе. Начало списка возглавляют крупнейшие коррупционеры, на руках у которых обнаружили десятки миллиардов гривен, в конце — кражи от 400 тысяч до 3,3 миллиона гривен.
Общая сумма похищенных средств составляет 63 миллиарда гривен, за которые можно было бы приобрести для украинской армии:
- FPV-дроны — 3,2 миллиона шт (по 500-600 долл. за штуку);
- антенны для FPV-дронов — 8 миллионов шт (по 150-200 долл. за шт.);
- машины разминирования — 9 тысяч шт (по 6,6 млн за ед.);
- станции связи — 440 тысяч шт (по 142 тыс. грн за ед.).
Кроме того, этой суммы хватило бы на обучение около двух миллионов операторов дронов, а также приобретение партии снарядов, найденную для Украины президентом Чехии.
Напомним, на днях появилось расследование, в котором говорится, что у Минобороны воруют миллиарды на закупки продовольствия для ВСУ.
Кроме того, недавно НАБУ разоблачило коррупционную схему в Укрзализныце.
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