Корупціонери вкрали майже 70 млрд — яку зброю можна було б придбати ЗСУ на ці гроші

Постачання зброї для армії. Фото ілюстративне: ВВС

За час повномасштабного вторгнення фігуранти корупційних схем викрали майже 70 мільярдів гривень. За ці кошти можна було б придбати значну кількість FPV-дронів та пульстронів, які необхідні Збройним Силам.

Рейтинг з корупційними схемами навело видання Фокус.

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Вкрадені корупціонерами гроші

Відтак, відповідний рейтинг складається з 15 корупційних справ. У ньому фігурують ті, які викликали резонанс у суспільстві. Початок списку очолюють найбільші корупціонери, на руках у яких виявили десятки мільярдів гривень, наприкінці — крадіжки від 400 тисяч гривень до 3,3 мільйонів гривень.

Рейтинг корупційних схем. Фото: Фокус

Загальна сума викрадених коштів складає 63 мільярди гривень, за які б можна було придбати для української армії:

FPV-дрони — 3,2 мільйони шт (по 500–600 дол. за штуку);

антени для FPV-дронів — 8 мільйонів шт (по 150–200 дол. за шт.);

машини розмінування — 9 тисяч шт (по 6,6 млн за од.);

станції зв'язку — 440 тисяч шт (по 142 тис. грн за од.).

Крім того, цієї суми вистачило б на навчання близько двох мільйонів операторів дронів, а також придбання партії снарядів, яку відшукав для України президент Чехії.

Нагадаємо, днями з'явилося розслідування, у якому йдеться, що у Міноборони крадуть мільярди на закупівлі продовольства для ЗСУ.

Крім того, нещодавно НАБУ викрило корупційну схему в Укрзалізниці.