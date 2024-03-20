Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Корупціонери вкрали майже 70 млрд — яку зброю можна було б придбати ЗСУ на ці гроші arrow

Корупціонери вкрали майже 70 млрд — яку зброю можна було б придбати ЗСУ на ці гроші

20 березня 2024 14:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Корупціонери вкрали майже 70 млрд — яку зброю можна було б придбати ЗСУ на ці гроші
Постачання зброї для армії. Фото ілюстративне: ВВС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За час повномасштабного вторгнення фігуранти корупційних схем викрали майже 70 мільярдів гривень. За ці кошти можна було б придбати значну кількість FPV-дронів та пульстронів, які необхідні Збройним Силам. 

Рейтинг з корупційними схемами навело видання Фокус

Читайте також:

Вкрадені корупціонерами гроші

Відтак, відповідний рейтинг складається з 15 корупційних справ. У ньому фігурують ті, які викликали резонанс у суспільстві. Початок списку очолюють найбільші корупціонери, на руках у яких виявили десятки мільярдів гривень, наприкінці — крадіжки від 400 тисяч гривень до 3,3 мільйонів гривень.

null
Рейтинг корупційних схем. Фото: Фокус

Загальна сума викрадених коштів складає 63 мільярди гривень, за які б можна було придбати для української армії:

  • FPV-дрони — 3,2 мільйони шт (по 500–600 дол. за штуку);
  • антени для FPV-дронів — 8 мільйонів шт (по 150–200 дол. за шт.);
  • машини розмінування — 9 тисяч шт (по 6,6 млн за од.);
  • станції зв'язку — 440 тисяч шт (по 142 тис. грн за од.).

Крім того, цієї суми вистачило б на навчання близько двох мільйонів операторів дронів, а також придбання партії снарядів, яку відшукав для України президент Чехії.

Нагадаємо, днями з'явилося розслідування, у якому йдеться, що у Міноборони крадуть мільярди на закупівлі продовольства для ЗСУ.

Крім того, нещодавно НАБУ викрило корупційну схему в Укрзалізниці.

війна
корупція
гроші
військова техніка
дрони
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство