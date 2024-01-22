Контрнаступление ВСУ и вступление Украины в НАТО — эфир Новини.LIVE
Контрнаступление ВСУ в 2023 году было вполне успешным с учетом предоставленных возможностей — оружия, полученного от союзников с Запада. Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS сообщил, что будет блокировать членство Украины в Североатлантическом Альянсе.
Посмотреть эфир, который начнется в 08:00, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Новини.LIVE
Эксперты в эфире будут обсуждать законопроект о мобилизации и какие изменения следует внести в него. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что закон о мобилизации нужен справедливый и разумный.
Второй темой для обсуждений станет прошлогоднее контрнаступление ВСУ. Оно было вполне успешным с учетом предоставленных возможностей оружия, полученного от союзников с Запада.
Также ведущий и гости студии будут говорить о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО.
Кто станет гостями эфира
В студии Новини.LIVE будут присутствовать следующие эксперты:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад";
- Денис Попович — военный аналитик;
- Сергей Евтушок — народный депутат Украины "Батькивщина";
- Юрий Камельчук — народный депутат, "Слуга Народа";
- Игорь Петренко — политолог;
- Андрей Новак — экономист;
- Андрей Веселовский — дипломат.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что против вступления Украины в НАТО. Об этом он намерен сказать премьер-министру Денису Шмыгалю во время встречи.
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