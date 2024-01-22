Контрнаступ ЗСУ та вступ України в НАТО — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році було цілком успішним з урахуванням наданих можливостей — зброї, отриманої від союзників із Заходу. Крім того, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в етері телеканалу RTVS повідомив, що буде блокувати членство України в Північноатлантичному Альянсі.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 08:00 можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Експерти в ефірі обговорюватимуть законопроєкт про мобілізацію та, які зміни варто внести до нього. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що закон про мобілізацію потрібен справедливий і розумний.

Другою темою для обговорень стане торішній контрнаступ ЗСУ. Він був цілком успішним з урахуванням наданих можливостей — зброї, отриманої від союзників із Заходу.

Також ведучий та гості студії говоритимуть про те, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в етері телеканалу RTVS заявив, що буде блокувати членство України в НАТО.

Хто стане гостями ефіру

У студії Новини.LIVE будуть присутні такі експерти:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Денис Попович — військовий аналітик;

Сергій Євтушок — народний депутат України "Батьківщина";

Юрій Камельчук — народний депутат, "Слуга Народу";

Ігор Петренко — політолог;

Андрій Новак — економіст;

Андрій Веселовський — дипломат.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що проти вступу України в НАТО. Про це він планує сказати прем'єр-міністру Денису Шмигалю під час зустрічі.