Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Контрнаступ ЗСУ та вступ України в НАТО — ефір Новини.LIVE arrow

Контрнаступ ЗСУ та вступ України в НАТО — ефір Новини.LIVE

22 січня 2024 07:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Контрнаступ ЗСУ та вступ України в НАТО — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році було цілком успішним з урахуванням наданих можливостей — зброї, отриманої від союзників із Заходу. Крім того, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в етері телеканалу RTVS повідомив, що буде блокувати членство України в Північноатлантичному Альянсі.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 08:00 можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Експерти в ефірі обговорюватимуть законопроєкт про мобілізацію та, які зміни варто внести до нього. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що закон про мобілізацію потрібен справедливий і розумний.

Другою темою для обговорень стане торішній контрнаступ ЗСУ. Він був цілком успішним з урахуванням наданих можливостей — зброї, отриманої від союзників із Заходу.

Також ведучий та гості студії говоритимуть про те, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в етері телеканалу RTVS заявив, що буде блокувати членство України в НАТО.

Хто стане гостями ефіру

У студії Новини.LIVE будуть присутні такі експерти:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Денис Попович — військовий аналітик;
  • Сергій Євтушок — народний депутат  України "Батьківщина";
  • Юрій Камельчук — народний депутат, "Слуга Народу";
  • Ігор Петренко — політолог;
  • Андрій Новак — економіст;
  • Андрій Веселовський — дипломат.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що проти вступу України в НАТО. Про це він планує сказати прем'єр-міністру Денису Шмигалю під час зустрічі.

Володимир Зеленський
НАТО
Україна
контрнаступ ЗСУ
мобілізація
Роберт Фіцо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі