Укрэнерго не будет проводить тендер на кондиционеры

Системы кондиционирования для Укрэнерго. Фото: Укрэнерго

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что упразднила тендер на закупку систем кондиционирования для нужд аппарата управления. Это связано с тем, что компания сама призвала украинцев не включать кондиционеры.

Об этом сообщили в Укрэнерго в четверг, 6 июня.

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"Сегодня тендер на закупку систем кондиционирования будет отменен. Процедура отмены согласно законодательству уже приступила к нашему закупочному подразделению. С момента, когда компания призвала всех не включать кондиционеры, сплит-системы в наших зданиях и офисах не работают", — говорится в сообщении.

В компании заверили, что опубликованный на Prozorro тендер взамен сплит-систем, которым 16 и 13 лет, сервисные службы Укрэнерго начали готовить в начале 2024 года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.

Там также отметили, что целью закупки было обеспечение бесперебойного охлаждения технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала.

"Об этом говорится в тендерной документации на Prozorro", — отметили в Укрэнерго.

Документация по тендеру Фото: Укрэнерго

Документация по тендеру Фото: Укрэнерго

Компания заверила, что закупает все необходимое в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности. Во избежание манипуляций тендер был решен отменить. Специальные отделы будут заниматься ремонтом имеющихся систем кондиционирования для обеспечения работы технической инфраструктуры компании.

"Тендерная процедура возобновится, когда будут отменены все отключения", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго также заверили, что будут пересмотрены все актуальные закупки на предмет охлаждающих устройств.

"В наших офисах жарко, как и в каждом другом офисе в Украине. Сегодня также внутренние коммуникации еще раз напомнят нашим сотрудникам, работающим в офисных помещениях, как правильно переносить жару и, что у компании сейчас нет дресс-кода", — заверили в компании.

Ранее мы сообщали, что "Укрэнерго" 3 июня объявила тендер на закупку кондиционеров. Сообщалось, что компания планирует потратить на приборы более 600 тысяч гривен.

Напомним, 5 июня председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит в энергосистеме Украины катастрофический, поэтому продолжительность отключений света будет увеличиваться.