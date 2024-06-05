Кудрицький про відключення світла та дефіцит в енергосистемі

Глава НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Фото: expro.com

Дефіцит в енергосистемі України катастрофічний, саме тому і сьогодні продовжуватимуть застосовувати відключення абонентів від електроенергії. Термін таких відключень може збільшуватися — від чотирьох годин і довше.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Сніданку з 1+1" у середу, 5 червня.

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Скільки триватимуть відключення і коли

"Якщо наші колеги будуть вкладатися в ті ліміти, які ми визначаємо на цей день, то відключення будуть плановими. Але дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути чоотири години, може бути і більше", — заявив Кудрицький.

Також він зазначив, що відключення залежать і від пікових годин, коли навантаження на енергосистему максимальне. Керівник НЕК "Укренерго" повідомив, що денний період і ніч — це той час, коли пік навантаження менший, а от найбільше навантажена система ввечері та зранку.

Нагадаємо, напередодні по всій Україні застосували відключення світла, найдовше воно тривало у Києві, де була задіяна так звана "світло-сіра" зона графіків відключень, стабілізаційні обмеження сягнули 25%. В яких областях діяли відключення світла.

Сьогодні голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у липні термін відключення світла по Україні може сягнути 10 годин.

Також Попенко повідомив, що скоро українцям доведеться переїжджати, бажано у приватний сектор.