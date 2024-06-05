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Глава Укрэнерго заявил о дефиците в энергосистеме и о продолжительности отключений

5 июня 2024 11:46
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Кудрицкий об отключении света и дефиците в энергосистеме
Глава НЭК ''Укрэнерго'' Владимир Кудрицкий. Фото: expro.com
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Дефицит в энергосистеме Украины катастрофичен, поэтому и сегодня будут продолжать применять отключение абонентов от электроэнергии. Срок таких отключений может увеличиваться — от четырех часов и дольше.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Сніданок з 1+1" в среду, 5 июня.

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Сколько будут продолжаться отключения и когда

"Если наши коллеги будут вкладываться в те лимиты, которые мы определяем на этот день, то отключения будут плановыми. Но дефицит достаточно значителен, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть четыре часа, может быть и больше", — заявил Кудрицкий.

Также он отметил, что отключения зависят и от пиковых часов, когда нагрузка на энергосистему максимальна. Руководитель НЭК "Укрэнерго" сообщил, что дневной период и ночь — это то время, когда пик нагрузки меньше, а вот больше нагружена система вечером и утром.

Напомним, накануне по всей Украине применили отключение света, дольше всего оно продолжалось в Киеве, где была задействована так называемая "светло-серая" зона графиков отключений, стабилизационные ограничения составили 25%. В каких областях действовали отключение света.

Сегодня глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в июле срок отключения света по Украине может достичь 10 часов.

Также Попенко сообщил, что скоро украинцам придется переезжать, желательно в частный сектор.

Украина
отключения света
электроэнергия
дефицит
Укрэнерго
война в Украине
энергетика

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