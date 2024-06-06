Укренерго не проводитиме тендер на кондиціонери

Системи кондиціонування для Укренерго. Фото: Укренерго

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила, що скасувала тендер на закупівлю систем кондиціонування для потреб апарату управління. Це пов'язано з тим, що компанія сама закликала українців не вмикати кондиціонери.

Про це повідомили в Укренерго у четвер, 6 червня.

Читайте також:

Укренерго скасувала тендер на заупівлю кондиціонерів

"Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасовано. Процедуру скасування згідно законодавства вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють", — говориться у повідомленні.

В компанії запевнили, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, сервісні служби Укренерго почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

Там також зазначили, що метою цієї закупівлі було забезпечення безперебійного охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу.

"Про це вказано в тендерній документації на Prozorro", — зазначили в Укренерго.

Документація по тендеру. Фото: Укренерго

Документація по тендеру. Фото: Укренерго

Компанія запевнила, що закуповує усе необхідне у суворій відповідності до закону та правил прозорості. Задля уникнення маніпуляцій, тендер було вирішено відмінити. Спеціальні відділи будуть займатися ремонтом наявних систем кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії.

"Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення", — говориться у повідомленні.

В Укренерго також запевнили, що переглянуть всі актуальні закупівлі на предмет охолоджуючих пристроїв.

"В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні. Сьогодні також внутрішні комунікації ще раз нагадають нашим співробітникам, які працюють в офісних приміщеннях, як правильно переносити спеку і, що в компанії зараз немає дрес-коду", — запевнили в компанії.

Раніше ми повідомляли, що Укренерго 3 червня оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів. Повідомлялося, що компанія планує витратити на прилади понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, 5 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що дефіцит в енергосистемі України катастрофічний, саме тому тривалість відключень світла буде збільшуватись.