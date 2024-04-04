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Бывший нардеп-предатель Царев разочаровался в идеологии Путина

4 апреля 2024 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Бывший нардеп-предатель Царев разочаровался в идеологии Путина
Коллаборант и экс-нардеп Олег Царев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший народный депутат-предатель Олег Царев в среду, 3 апреля, разочаровался в идеологии российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что ни одна из нынешних политических партий России не представляет политических интересов ультранационалистов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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Экснардеп-предатель ответил на недавнее заявление патриарха Кирилла об отсутствии российского национализма в политике. По его словам, требования к Кремлю по реализации националистических идеалов растут.

Царев считает, что официальная националистическая политическая партия могла бы предоставить националистам легальный путь, с помощью которого они могли бы проводить политические изменения, не дискредитируя себя. Он также хочет, чтобы в РФ позволили более радикальным националистам работать с основными националистами. 

В ISW напомнили, что террорист и военный преступник Игорь Гиркин ранее основал "Клуб гневного патриота" — неудачную инициативу, которая имела целью предоставить маргинальным российским ультранационалистам платформу, которая напрямую противостояла бы Путину.

"Призыв Царева к созданию официальной националистической политической партии подчеркивает недовольство, которое может возникнуть у большинства российских ультранационалистических мил-блогеров в долгосрочной перспективе, поскольку Путин стремится еще больше усилить контроль над ультранационалистическим информационным пространством и не может осуществить некоторые из желаемых ими политических изменений", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, Путин, вероятно, стремится подавить любое возможное ультранационалистическое политическое движение, которое могло бы противостоять его режиму, как это было сделано с "Разгневанными патриотами", когда он арестовал Гиркина.

В ISW добавили, что война РФ против Украины не имеет достаточно националистического характера, как это видит Царев.

Напомним, утром 27 октября 2023 года в сети распространялась информация, что якобы предателя Олега Царева нашли с ножевыми ранениями в собственном доме в Крыму. Вскоре родственники Царева подтвердили эту информацию.

Отметим, что предателя, вероятно, могли атаковать именно российские спецслужбы. Такое предположение сделали СМИ, поскольку он получал угрозы от российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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Олег Царев

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