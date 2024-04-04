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Колишній нардеп-зрадник Царьов розчарувався в ідеології Путіна

4 квітня 2024 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Колишній нардеп-зрадник Царьов розчарувався в ідеології Путіна
Колаборант та екснардеп Олег Царьов. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов у середу, 3 квітня, розчарувався в ідеології російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що жодна з нинішніх політичних партій Росії не представляє політичні інтереси ультранаціоналістів.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни

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Екснардеп-зрадник відповів на нещодавню заяву патріарха Кирила про відсутність російського націоналізму в політиці. За його словами, вимоги до Кремля щодо реалізації націоналістичних ідеалів зростають.

Царьов вважає, що офіційна націоналістична політична партія могла б надати націоналістам легальний шлях, за допомогою якого вони могли б проводити політичні зміни, не дискредитуючи себе. Він також хоче, аби у РФ дозволили більш радикальним націоналістам працювати з основними націоналістами. 

В ISW нагадали, що терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін раніше заснував "Клуб гнівного патріота" — невдалу ініціативу, що мала на меті надати маргінальним російським ультранаціоналістам платформу, яка б напряму протистояла Путіну.

"Заклик Царьова до створення офіційної націоналістичної політичної партії підкреслює невдоволення, яке може виникнути у більшості російських ультранаціоналістичних мілблогерів у довгостроковій перспективі, оскільки Путін прагне ще більше посилити контроль над ультранаціоналістичним інформаційним простором і не може здійснити деякі з бажаних ними політичних змін", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, Путін, ймовірно, прагне придушити будь-який можливий ультранаціоналістичний політичний рух, який міг би протистояти його режимові, як це було зроблено з "Розгніваними патріотами", коли він заарештував Гіркіна.

В ISW додали, що війна РФ проти України не має достатньо націоналістичного характеру, як це бачить Царьов.

Нагадаємо, вранці 27 жовтня 2023 року у мережі поширювалася інформація, що нібито зрадника Олега Царьова знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку в Криму. Невдовзі родичі Царьова підтвердили цю інформацію.

Зазначимо, що зрадника, ймовірно, могли атакувати саме російські спецслужби. Таке припущення зробили ЗМІ, адже він отримував погрози від російського пропагандиста Володимира Соловйова.

росія
володимир путін
росіяни
Україна
нардепи
Олег Царьов

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