Колишній нардеп-зрадник Царьов розчарувався в ідеології Путіна

Колаборант та екснардеп Олег Царьов. Фото: росЗМІ

Колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов у середу, 3 квітня, розчарувався в ідеології російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що жодна з нинішніх політичних партій Росії не представляє політичні інтереси ультранаціоналістів.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

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Екснардеп-зрадник відповів на нещодавню заяву патріарха Кирила про відсутність російського націоналізму в політиці. За його словами, вимоги до Кремля щодо реалізації націоналістичних ідеалів зростають.

Царьов вважає, що офіційна націоналістична політична партія могла б надати націоналістам легальний шлях, за допомогою якого вони могли б проводити політичні зміни, не дискредитуючи себе. Він також хоче, аби у РФ дозволили більш радикальним націоналістам працювати з основними націоналістами.

В ISW нагадали, що терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін раніше заснував "Клуб гнівного патріота" — невдалу ініціативу, що мала на меті надати маргінальним російським ультранаціоналістам платформу, яка б напряму протистояла Путіну.

"Заклик Царьова до створення офіційної націоналістичної політичної партії підкреслює невдоволення, яке може виникнути у більшості російських ультранаціоналістичних мілблогерів у довгостроковій перспективі, оскільки Путін прагне ще більше посилити контроль над ультранаціоналістичним інформаційним простором і не може здійснити деякі з бажаних ними політичних змін", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, Путін, ймовірно, прагне придушити будь-який можливий ультранаціоналістичний політичний рух, який міг би протистояти його режимові, як це було зроблено з "Розгніваними патріотами", коли він заарештував Гіркіна.

В ISW додали, що війна РФ проти України не має достатньо націоналістичного характеру, як це бачить Царьов.

Нагадаємо, вранці 27 жовтня 2023 року у мережі поширювалася інформація, що нібито зрадника Олега Царьова знайшли з ножовими пораненнями у власному будинку в Криму. Невдовзі родичі Царьова підтвердили цю інформацію.

Зазначимо, що зрадника, ймовірно, могли атакувати саме російські спецслужби. Таке припущення зробили ЗМІ, адже він отримував погрози від російського пропагандиста Володимира Соловйова.