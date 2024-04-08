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Когда закончится война, — известная военкор ответила

8 апреля 2024 07:35
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Война в Украине продлится долго - Либерова
Влада Либерова. Фото: скриншот видео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украина должна готовиться к долгой борьбе и было бы хорошо, если бы общество это осознало раньше. Ведь война против РФ — это долгая борьба не на неделю и не на полгода. С точки зрения сегодняшнего дня мы должны понимать, что у нас очень сильный враг и другого выхода, кроме стойкой борьбы, у нас нет.

Об этом Новини.LIVE сказала известная украинская военкор Влада Либерова.

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"Если мы не будем бороться — нас захватят. Конечно, всех не убьют, но убьют нашу идентичность, культуру и следующее поколение уже не будет знать украинского языка. Они сделают для этого все. Поэтому другого выхода как бороться и стоять у нас нет. РФ — очень сильный враг", — уточнила Либерова.

По словам военкора, она понимает, как это может звучать от нее, как от девушки, не имеющей риска мобилизации, и, возможно, она не рискует потерять жизнь.

"Хотя у меня в бедре до сих пор обломок. Однако я убеждена, что мы должны быть объединены, и военные, и гражданские, и стоять крепко даже несмотря на безумную усталость от войны. Если мы проиграем, это не будет счастливая и хорошая жизнь. Посмотрите на судьбу Луганска и Донецка, когда-то цветущие регионы. Или на Крым. У меня там родственники, мы не общаемся, но ничего хорошего там нет. Везде, куда приходит Россия — происходит то, что мы видим", — подытожила Влада Либерова.

Напомним, с 5 апреля на ВДНХ заработала выставка военных фотокорреспондентов Константина и Влады Либеровых — "Лінія зіткнення". Это более 150 фотографий не только с участков фронта, но и из тыловых городов, которые оказываются под обстрелами РФ.

война
Крым
мобилизация
война в Украине

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