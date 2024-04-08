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Коли закінчиться війна, — відома воєнкор дала відповідь

8 квітня 2024 07:35
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Війна в Україні триватиме довго, - Ліберова
Влада Ліберова. Фото: Скріншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Україна має готуватися до довгої боротьби і було би добре, якби суспільство усвідомило це раніше. Адже війна проти РФ — це довга боротьба не на тиждень і не на півроку. Із точки зору сьогоднішьного дня маємо розуміти, що у нас дуже сильний ворог і іншого виходу, окрім стійкої боротьби у нас немає.

Про це Новини.LIVE сказала відома українська воєнкор Влада Ліберова.

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"Якщо ми не будемо боротися — нас захоплять. Звісно, всіх не повбивають, але вб'ють нашу ідентичність, культуру і наступне покоління вже не знатиме української мови. Бо вони зроблять для цього все. Тому іншого виходу як боротися і стояти у нас немає. РФ — дуже сильний ворог", — уточнила Ліберова.

За словами воєнкора, вона розуміє, як це може звучати від неї, як від дівчини, яка не має ризику мобілізації, і можливо, не ризикує втратити життя. 

"Хоча в мене у бедрі досі уламок. Проте я переконана, що маємо бути об'єднані, і військові, і цивільні і стояти міцно навіть попри шалену втому від війни. Якщо програємо, це не буде щасливе та хороше життя. Подивіться на долю Луганська та Донецька, колись квітучі регіони. Або на Крим. У мене там родичі, ми не спілкуємось, але нічого доброго там нема. Всюди, куди приходить Росія — стається те, що ми бачимо", — підсумувала Влада Ліберова.

Нагадаємо, із 5 квітня на ВДНГ запрацювала виставка воєнних фотокореспондентів Костянтина та Влади Ліберових — "Лінія зіткнення". Це понад 150  фотографій не лише із ділянок фронту, а й із тилових міст, які опиняються під обстрілами РФ. 

війна
Крим
мобілізація
війна в Україні

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