Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Китайцы критикуют экономическое состояние страны на странице посольства США arrow

Китайцы критикуют экономическое состояние страны на странице посольства США

4 февраля 2024 21:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Китайцы критикуют экономическое состояние страны на странице посольства США
Китайцы идут по улице. Фото: theepochtimes.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В условиях ограничений, наложенных государственной цензурой, жители Китая начали использовать страницу посольства Соединенных Штатов Америки на платформе Weibo. Китайцы выражают недовольство экономической ситуацией в стране.

Об этом в воскресенье, 4 февраля как сообщает Reuters.

Читайте также:

Что известно про жалобы китайцев

Reuters сообщает, что один из пользователей социальной сети описал аккаунт посольства как "место, где китайские инвесторы могут свободно выражать свои страдания".

Несмотря на возможность публикации индивидуальных сообщений о состоянии рынка и экономики, власти Китая активно удаляют комментарии, которые они считают "негативными", особенно если они становятся популярными в интернете.

В издании уточнили, что возможности комментирования под постами, связанными с экономическими темами или рыночными данными, на социальных платформах могут быть ограничены или настроены таким образом, чтобы отображать только предварительно отобранные комментарии, что сужает пространство для свободного выражения мнений.

К примеру, после публикации статьи в официальной китайской газете People's Daily под заголовком "Вся страна наполнена оптимизмом" в пятницу, 2 февраля, пользователи китайских социальных сетей начали иронизировать по этому поводу.

Напомним, что правительство Соединенных Штатов Америки приступило к операции по борьбе с широкомасштабной китайской хакерской операцией, которая скомпрометировала тысячи устройств, подключенных к интернету. Минфин и Федеральное бюро расследований запросили и получили юридическое разрешение на дистанционное отключение некоторых аспектов хакерской кампании Китая.

Тем временем, The Washington Post сообщает, что в случае победы на выборах в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп может начать новую экономическую атаку на Китай. Он обсуждает введение импортных пошлин в размере 60% на китайские товары.

США
Китай
посол
экономика
люди
критика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме