Китайцы критикуют экономическое состояние страны на странице посольства США

Китайцы идут по улице. Фото: theepochtimes.com

В условиях ограничений, наложенных государственной цензурой, жители Китая начали использовать страницу посольства Соединенных Штатов Америки на платформе Weibo. Китайцы выражают недовольство экономической ситуацией в стране.

Об этом в воскресенье, 4 февраля как сообщает Reuters.

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Reuters сообщает, что один из пользователей социальной сети описал аккаунт посольства как "место, где китайские инвесторы могут свободно выражать свои страдания".

Несмотря на возможность публикации индивидуальных сообщений о состоянии рынка и экономики, власти Китая активно удаляют комментарии, которые они считают "негативными", особенно если они становятся популярными в интернете.

В издании уточнили, что возможности комментирования под постами, связанными с экономическими темами или рыночными данными, на социальных платформах могут быть ограничены или настроены таким образом, чтобы отображать только предварительно отобранные комментарии, что сужает пространство для свободного выражения мнений.

К примеру, после публикации статьи в официальной китайской газете People's Daily под заголовком "Вся страна наполнена оптимизмом" в пятницу, 2 февраля, пользователи китайских социальных сетей начали иронизировать по этому поводу.

Напомним, что правительство Соединенных Штатов Америки приступило к операции по борьбе с широкомасштабной китайской хакерской операцией, которая скомпрометировала тысячи устройств, подключенных к интернету. Минфин и Федеральное бюро расследований запросили и получили юридическое разрешение на дистанционное отключение некоторых аспектов хакерской кампании Китая.

Тем временем, The Washington Post сообщает, что в случае победы на выборах в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп может начать новую экономическую атаку на Китай. Он обсуждает введение импортных пошлин в размере 60% на китайские товары.