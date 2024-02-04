Китайці критикують економічний стан країни на сторінці посольства США

Китайці йдуть вулицею. Фото: theepochtimes.com

За умов обмежень, накладених державною цензурою, жителі Китаю почали використовувати сторінку посольства Сполучених Штатів Америки на платформі Weibo. Китайці висловлюють незадоволення економічною ситуацією в країні.

Про це в неділю, 4 лютого, як повідомляє Reuters.

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Reuters повідомляє, що один із користувачів соціальної мережі описав аккаунт посольства як "місце, де китайські інвестори можуть вільно висловлювати свої страждання".

Попри можливість публікації індивідуальних повідомлень про стан ринку та економіки, влада Китаю активно видаляє коментарі, які вони вважають "негативними", особливо якщо вони стають популярними в інтернеті.

У виданні уточнили, що можливості коментування під постами, пов'язаними з економічними темами чи ринковими даними, на соціальних платформах можуть бути обмежені або налаштовані таким чином, щоб відображати лише попередньо відібрані коментарі, що звужує простір вільного вираження думок.

Наприклад, після публікації статті в офіційній китайській газеті People's Daily під заголовком "Вся країна наповнена оптимізмом" у п'ятницю, 2 лютого, користувачі китайських соціальних мереж почали іронізувати з цього приводу.

Нагадаємо, що уряд Сполучених Штатів Америки розпочав операцію по боротьбі з широкомасштабною китайською хакерською операцією, яка скомпрометувала тисячі пристроїв, підключених до інтернету. Мінфін та Федеральне бюро розслідувань запросили та отримали юридичний дозвіл на дистанційне відключення деяких аспектів хакерської кампанії Китаю.

Тим часом The Washington Post повідомляє, що у разі перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп може розпочати нову економічну атаку на Китай. Він обговорює запровадження імпортних мит у розмірі 60% на китайські товари.