США и Япония впервые назвали Китай потенциальным врагом

Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден. Фото: Ting Shen/Bloomberg

Соединенные Штаты Америки и Япония в ходе их последних совместных командно-штабных учений впервые явно указали на Китай как на потенциального противника. Это произошло в ходе их последних совместных командно-штабных учений.

Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo в воскресенье, 4 февраля.

Читайте также:

Учения США и Японии — что о них известно

Kyodo сообщает, что учения основанные на компьютерном моделировании, стартовали 1 февраля и продолжатся до конца недели, включая сценарий кризиса в Тайване.

В отличие от прошлых симуляций, где враждебная сторона обозначалась под кодовым наименованием и использовались модифицированные карты для предотвращения дипломатического недовольства, на этот раз выбор пал на Китай, с использованием точных географических карт.

По информации от Kyodo, Министерство обороны Японии отнесло данный сценарий к категории строго секретных данных. В то же время, несмотря на это, ранее было заявлено, что учения не нацелены против конкретной нации или территории.

В агентстве уточнили, что инициатива указывает на возросшую озабоченность в связи с возможными действиями Китая против Тайваня на фоне усиления геополитических напряженностей в ближайшие годы.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что в Китае заявили, что двусторонние отношения с Украиной могут претерпеть негативные последствия. Это заявление прозвучало из-за внесения Киевом китайских компаний в перечень международных спонсоров войны.

Тем времен, в статье The Washington Post говорится о том, что в случае победы на выборах в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп может начать новую экономическую атаку на Китай. Он обсуждает введение импортных пошлин в размере 60% на китайские товары.