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США и Япония впервые назвали Китай потенциальным врагом

4 февраля 2024 17:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
США и Япония впервые назвали Китай потенциальным врагом
Премьер Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден. Фото: Ting Shen/Bloomberg
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Соединенные Штаты Америки и Япония в ходе их последних совместных командно-штабных учений впервые явно указали на Китай как на потенциального противника. Это произошло в ходе их последних совместных командно-штабных учений.

Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo в воскресенье, 4 февраля. 

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Kyodo сообщает, что учения основанные на компьютерном моделировании, стартовали 1 февраля и продолжатся до конца недели, включая сценарий кризиса в Тайване. 

В отличие от прошлых симуляций, где враждебная сторона обозначалась под кодовым наименованием и использовались модифицированные карты для предотвращения дипломатического недовольства, на этот раз выбор пал на Китай, с использованием точных географических карт.

По информации от Kyodo, Министерство обороны Японии отнесло данный сценарий к категории строго секретных данных. В то же время, несмотря на это, ранее было заявлено, что учения не нацелены против конкретной нации или территории.

В агентстве уточнили, что инициатива указывает на возросшую озабоченность в связи с возможными действиями Китая против Тайваня на фоне усиления геополитических напряженностей в ближайшие годы.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что в Китае заявили, что двусторонние отношения с Украиной могут претерпеть негативные последствия. Это заявление прозвучало из-за внесения Киевом китайских компаний в перечень международных спонсоров войны.

Тем времен, в статье The Washington Post  говорится о том, что в случае победы на выборах в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп может начать новую экономическую атаку на Китай. Он обсуждает введение импортных пошлин в размере 60% на китайские товары.

США
война
Китай
военные учения
Япония
Тайвань

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