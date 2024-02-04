США та Японія вперше назвали Китай потенційним ворогом

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда та президент США Джо Байден. Фото: Ting Shen/Bloomberg

Сполучені Штати Америки та Японія в ході їхніх останніх спільних командно-штабних навчань вперше явно вказали на Китай як на потенційного противника. Це сталося під час їх останніх спільних командно-штабних навчань.

Про це повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo у неділю, 4 лютого.

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Kyodo повідомляє, що навчання, засновані на комп'ютерному моделюванні, стартували 1 лютого і продовжаться до кінця тижня, включаючи сценарій кризи в Тайвані.

На відміну від минулих симуляцій, де ворожа сторона позначалася під кодовим найменуванням та використовувалися модифіковані карти для запобігання дипломатичному невдоволенню, цього разу вибір ліг на Китай, з використанням точних географічних карт.

За інформацією Kyodo, Міністерство оборони Японії віднесло цей сценарій до категорії суворо секретних даних. Водночас попри це, раніше було заявлено, що вчення не націлені проти конкретної нації чи території.

В агентстві уточнили, що ініціатива вказує на зростання занепокоєння у зв'язку з можливими діями Китаю проти Тайваню на тлі посилення геополітичних напруженостей у найближчі роки.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що в Китаї заявили, що двосторонні відносини з Україною можуть зазнати негативних наслідків. Ця заява пролунала через внесення Києвом китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Тим часом у статті The Washington Post йдеться про те, що у разі перемоги на виборах у Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп може розпочати нову економічну атаку на Китай. Він обговорює запровадження імпортних мит у розмірі 60% на китайські товари.