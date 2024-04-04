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Количество депортированных россиян из ЕС заметно растет — какая страна выселила больше всего

4 апреля 2024 09:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Количество депортированных россиян из ЕС заметно растет — какая страна выселила больше всего
Пункт пропуска на границе с Германией. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Страны Евросоюза выдали гражданам России более 7 тысяч предписаний с требованием покинуть территорию ЕС. Больше всего россиян депортировала Германия.

Об этом сообщает "Верстка" со ссылкой на данные Евростата.

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Отмечается, что за 2023 год государства-члены ЕС депортировали на треть больше россиян, чем в 2022 году.

Соответствующие предписания выдают находящимся незаконноина территории Евросоюза иностранцам. Речь идет о въехавших нелегально или тех, кто сделал это законным путем, однако остался в стране на нелегальных основаниях.

В общем, больше всего граждан России депортировала Германия. Число выселенных лиц составляет 2 тысячи человек.

На втором месте оказалась Франция, выселившая 1115 россиян.

Кроме того, в список стран, где выдали предписания гражданам РФ, вошли: Финляндия (595), Польша (485), Швеция (460), Литва (430), Хорватия (395), Австрия (300), Нидерланды (255) и Эстония (235).

Напомним, недавно стало известно, что власти Латвии планируют депортировать сотни россиян, не имеющих права на пребывание в стране.

К слову, латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Беларуси. Под запрет попала сельхозпродукция.

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