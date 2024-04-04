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Кількість депортованих росіян з ЄС помітно зростає — яка країна виселила найбільше

4 квітня 2024 09:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кількість депортованих росіян з ЄС помітно зростає — яка країна виселила найбільше
Пункт пропуску на кордоні з Німеччиною. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Країни Євросоюзу видали громадянам Росії понад 7 тисяч розпоряджень із вимогою залишити територію ЄС. Найбільше росіян депортувала Німеччина. 

Про це повідомляє "Верстка" з посиланням на дані Євростату. 

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Зазначається, що за 2023 рік держави-члени ЄС депортували на третину більше росіян, ніж у 2022-му.

Відповідні приписи видають іноземцям, які перебувають на території Євросоюзу незаконно. Йдеться про тих, хто в'їхав нелегально, або тих, хто зробив це законним шляхом, однак залишився в країні на нелегальних підставах. 

Зрештою, найбільше громадян Росії депортувала Німеччина. Число виселених осіб складає 2 тисячі. 

На другому місці опинилася Франція, яка виселила 1115 росіян. 

Крім того, до списку країн, у яких видали приписи громадянам РФ, увійшли: Фінляндія (595), Польща (485), Швеція (460), Литва (430), Хорватія (395), Австрія (300), Нідерланди (255) та Естонія (235). 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що влада Латвії планує депортувати сотні росіян, які не мають права на перебування в країні.

До слова, латвійський уряд затвердив перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії та Білорусі. Під заборону потрапила сільгосппродукція.

росіяни
Європа
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війна в Україні
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