Киберполиция предупреждает о новом виде мошенничества по смс-сообщениям
В Украине появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники распространяют фейковые СМС-сообщения о якобы поступлении посылок на почту.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Новый вид смс-мошенничества
"Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы", — рассказали в полиции.
Правоохранители дали несколько советов, как уберечься от потери денег:
- не переходить по сомнительным гиперссылкам;
- получать данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;
- проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных — даже малейшее несоответствие может означать фишинговый сайт;
- завести отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводить только ту сумму, которая необходима для оплаты;
- платить деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;
- не сообщать посторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.
При разглашении платежной информации — немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.
Напомним, волонтер и бизнесмен Олег Мацех стал жертвой мошенничества при покупке дронов. Он проплатил доставку беспилотников, однако считавшаяся надежным поставщиком женщина не доставила заказанное.
Также в Одесской области разоблачили телефонного мошенника. Муж обманывал людей, представляясь сотрудником банка.
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