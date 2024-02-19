Киберполиция предупреждает о новом виде мошенничества по смс-сообщениям

Мошенник. Иллюстративное фото: freepik.com

В Украине появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники распространяют фейковые СМС-сообщения о якобы поступлении посылок на почту.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Новый вид смс-мошенничества

"Сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы", — рассказали в полиции.

Правоохранители дали несколько советов, как уберечься от потери денег:

не переходить по сомнительным гиперссылкам;

получать данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

проверять правильность URL сайта перед вводом конфиденциальных данных — даже малейшее несоответствие может означать фишинговый сайт;

завести отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводить только ту сумму, которая необходима для оплаты;

платить деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;

не сообщать посторонним лицам коды-подтверждения, приходящие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения.

При разглашении платежной информации — немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Мошенническая схема. Фото: МВД

Напомним, волонтер и бизнесмен Олег Мацех стал жертвой мошенничества при покупке дронов. Он проплатил доставку беспилотников, однако считавшаяся надежным поставщиком женщина не доставила заказанное.

Также в Одесской области разоблачили телефонного мошенника. Муж обманывал людей, представляясь сотрудником банка.