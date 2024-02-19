Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства через смс-повідомлення
В Україні з'явилася нова схема шахрайства. Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про нібито надходження посилок на пошту.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Новий вид смс-шахрайства
"Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси", — розповіли в поліції.
Правоохоронці далі кілька порад, як вберегтися від втрати грошей:
- не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
- отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
- перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати фішинговий сайт;
- завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;
- сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
- не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.
При розголошенні платіжної інформації — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.
Нагадаємо, волонтер та бізнесмен Олег Мацех став жертвою шахрайства під час купівлі дронів. Він проплатив доставку безпілотників, проте жінка, яка вважалася надійним постачальником, не доставила замовлене.
Також в Одеській області викрили телефонного шахрая. Чоловік ошукував людей, представляючись співробітником банку.
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