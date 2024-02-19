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Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства через смс-повідомлення

19 лютого 2024 08:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства через смс-повідомлення
Шахрай. Ілюстративне фото: freepik.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні з'явилася нова схема шахрайства. Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про нібито надходження посилок на пошту. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Новий вид смс-шахрайства

"Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси", — розповіли в поліції.

Правоохоронці далі кілька порад, як вберегтися від втрати грошей:

  • не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
  • перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати фішинговий сайт;
  • завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;
  • сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
  • не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

При розголошенні платіжної інформації — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

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Шахрайська схема. Фото: МВС

Нагадаємо, волонтер та бізнесмен Олег Мацех став жертвою шахрайства під час купівлі дронів. Він проплатив доставку безпілотників, проте жінка, яка вважалася надійним постачальником, не доставила замовлене.

Також в Одеській області викрили телефонного шахрая. Чоловік ошукував людей, представляючись співробітником банку.  

кіберполіція
шахрайство
СМС
повідомлення

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