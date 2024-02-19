Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства через смс-повідомлення

Шахрай. Ілюстративне фото: freepik.com

В Україні з'явилася нова схема шахрайства. Зловмисники розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про нібито надходження посилок на пошту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Новий вид смс-шахрайства

"Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси", — розповіли в поліції.

Правоохоронці далі кілька порад, як вберегтися від втрати грошей:

не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;

перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати фішинговий сайт;

завести окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для оплати;

сплачувати гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

При розголошенні платіжної інформації — негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

Шахрайська схема. Фото: МВС

Нагадаємо, волонтер та бізнесмен Олег Мацех став жертвою шахрайства під час купівлі дронів. Він проплатив доставку безпілотників, проте жінка, яка вважалася надійним постачальником, не доставила замовлене.

Також в Одеській області викрили телефонного шахрая. Чоловік ошукував людей, представляючись співробітником банку.