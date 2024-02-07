Збували фальшиві гроші по всій Україні — у Чернівцях затримали злочинців
У Чернівецькій області повідомили про підозру двом продавцям, які підробляли іноземну валюту. Наразі їх заарештовано.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічного розслідування у середу, 7 лютого.
Підробляли гроші та продавали: що відомо про шахрайську схему
У відомстві розповіли, що зафіксували випадки продажу фальшивих доларів та євро. Шахраї збували валюту через обмінні пункти по всій території України.
"Працівники Теруправління провели обшуки та вилучили 1 200 євро та 1 800 доларів США різного номіналу, мобільні телефони, компʼютерну техніку, паспорти громадян Румунії та транспортні засоби", — йдеться у повідомленні БЕБ.
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Обшуки у шахраїв. Фото: БЕБ
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Затримання шахраїв. Фото: БЕБ
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Затримання шахраїв. Фото: БЕБ
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Обшуки у шахраїв. Фото: БЕБ
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Обшуки у шахраїв. Фото: БЕБ
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Обшуки у шахраїв. Фото: БЕБ
Наразі двом учасникам незаконної схеми вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, на Харківщині поліція викрила місцевого мешканця, який отримав понад 1 мільйон гривень за продаж в інтернеті неіснуючого товару.
Додамо, Асоціація "ЄМА" спільно з експертами провела дослідження щодо шахрайських випадків у 2023 році. За результатами річної статистики, загальна сума грошових втрат українців у цьому році зросла в три рази та склала 3 млрд гривень. Для порівняння — в 2022 році обсяги збитків від аферистів становили 1 млрд гривень.
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