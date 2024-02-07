Збували фальшиві гроші по всій Україні — у Чернівцях затримали злочинців

Затримання злочинців. Фото: БЕБ

У Чернівецькій області повідомили про підозру двом продавцям, які підробляли іноземну валюту. Наразі їх заарештовано.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічного розслідування у середу, 7 лютого.

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У відомстві розповіли, що зафіксували випадки продажу фальшивих доларів та євро. Шахраї збували валюту через обмінні пункти по всій території України.

"Працівники Теруправління провели обшуки та вилучили 1 200 євро та 1 800 доларів США різного номіналу, мобільні телефони, компʼютерну техніку, паспорти громадян Румунії та транспортні засоби", — йдеться у повідомленні БЕБ.

Обшуки у шахраїв. Фото: БЕБ

Затримання шахраїв. Фото: БЕБ

Затримання шахраїв. Фото: БЕБ

Обшуки у шахраїв. Фото: БЕБ

Обшуки у шахраїв. Фото: БЕБ

Обшуки у шахраїв. Фото: БЕБ 1 / 6

Наразі двом учасникам незаконної схеми вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Харківщині поліція викрила місцевого мешканця, який отримав понад 1 мільйон гривень за продаж в інтернеті неіснуючого товару.

Додамо, Асоціація "ЄМА" спільно з експертами провела дослідження щодо шахрайських випадків у 2023 році. За результатами річної статистики, загальна сума грошових втрат українців у цьому році зросла в три рази та склала 3 млрд гривень. Для порівняння — в 2022 році обсяги збитків від аферистів становили 1 млрд гривень.