Сбывали фальшивые деньги по всей Украине — в Черновцах задержали преступников
В Черновицкой области сообщили о подозрении двум продавцам, подрабатывавшим иностранную валюту. В настоящее время они арестованы.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономического расследования в среду, 7 февраля.
Подрабатывали деньги и продавали: что известно о мошеннической схеме
В ведомстве рассказали, что зафиксировали случаи продажи фальшивых долларов и евро. Мошенники сбывали валюту через обменные пункты по всей территории Украины.
"Работники Теруправления провели обыски и изъяли 1 200 евро и 1 800 долларов США разного номинала, мобильные телефоны, компьютерную технику, паспорта граждан Румынии и транспортные средства", — говорится в сообщении БЭБ.
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Обыски у мошенников. Фото: БЕБ
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Задержание мошенников. Фото: БЕБ
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Задержание мошенников. Фото: БЕБ
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Обыски у мошенников. Фото: БЕБ
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Обыски у мошенников. Фото: БЕБ
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Обыски у мошенников. Фото: БЕБ
Двум участникам незаконной схемы уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, в Харьковской области полиция разоблачила местного жителя, который получил более 1 миллиона гривен за продажу в интернете несуществующего товара.
Добавим, Ассоциация "ЕМА" совместно с экспертами провела исследования по мошенническим случаям в 2023 году. По результатам годовой статистики, общая сумма денежных потерь украинцев в этом году выросла в три раза и составила 3 млрд. гривен. Для сравнения — в 2022 году объем ущерба от аферистов составил 1 млрд гривен.
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