Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сбывали фальшивые деньги по всей Украине — в Черновцах задержали преступников arrow

Сбывали фальшивые деньги по всей Украине — в Черновцах задержали преступников

7 февраля 2024 14:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сбывали фальшивые деньги по всей Украине — в Черновцах задержали преступников
Задержание преступников. Фото: БЭБ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Черновицкой области сообщили о подозрении двум продавцам, подрабатывавшим иностранную валюту. В настоящее время они арестованы. 

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономического расследования в среду, 7 февраля.

Читайте также:

Подрабатывали деньги и продавали: что известно о мошеннической схеме

В ведомстве рассказали, что зафиксировали случаи продажи фальшивых долларов и евро. Мошенники сбывали валюту через обменные пункты по всей территории Украины.

"Работники Теруправления провели обыски и изъяли 1 200 евро и 1 800 долларов США разного номинала, мобильные телефоны, компьютерную технику, паспорта граждан Румынии и транспортные средства", — говорится в сообщении БЭБ.

  • Обыски у мошенников. Фото: БЕБ
  • Задержание мошенников. Фото: БЕБ
  • Задержание мошенников. Фото: БЕБ
  • Обыски у мошенников. Фото: БЕБ
  • Обыски у мошенников. Фото: БЕБ
  • Обыски у мошенников. Фото: БЕБ
1/6 _ 6

Двум участникам незаконной схемы уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Харьковской области полиция разоблачила местного жителя, который получил более 1 миллиона гривен за продажу в интернете несуществующего товара.

Добавим, Ассоциация "ЕМА" совместно с экспертами провела исследования по мошенническим случаям в 2023 году. По результатам годовой статистики, общая сумма денежных потерь украинцев в этом году выросла в три раза и составила 3 млрд. гривен. Для сравнения — в 2022 году объем ущерба от аферистов составил 1 млрд гривен.

коррупция
деньги
Черновицкая область
БЕБ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме