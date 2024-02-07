Сбывали фальшивые деньги по всей Украине — в Черновцах задержали преступников

Задержание преступников. Фото: БЭБ

В Черновицкой области сообщили о подозрении двум продавцам, подрабатывавшим иностранную валюту. В настоящее время они арестованы.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономического расследования в среду, 7 февраля.

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В ведомстве рассказали, что зафиксировали случаи продажи фальшивых долларов и евро. Мошенники сбывали валюту через обменные пункты по всей территории Украины.

"Работники Теруправления провели обыски и изъяли 1 200 евро и 1 800 долларов США разного номинала, мобильные телефоны, компьютерную технику, паспорта граждан Румынии и транспортные средства", — говорится в сообщении БЭБ.

Обыски у мошенников. Фото: БЕБ

Задержание мошенников. Фото: БЕБ

Задержание мошенников. Фото: БЕБ

Обыски у мошенников. Фото: БЕБ

Обыски у мошенников. Фото: БЕБ

Обыски у мошенников. Фото: БЕБ 1/6 _ 6

Двум участникам незаконной схемы уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, в Харьковской области полиция разоблачила местного жителя, который получил более 1 миллиона гривен за продажу в интернете несуществующего товара.

Добавим, Ассоциация "ЕМА" совместно с экспертами провела исследования по мошенническим случаям в 2023 году. По результатам годовой статистики, общая сумма денежных потерь украинцев в этом году выросла в три раза и составила 3 млрд. гривен. Для сравнения — в 2022 году объем ущерба от аферистов составил 1 млрд гривен.