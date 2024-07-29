ГУР атаковало главный российский банк — что известно

Киберспециалисты ГУР "хакнули" российский Центробанк, — СМИ
Киберспециалисты Главного управления разведки атаковали главный российский банк. Речь идет о Центробанке, который финансово обеспечивает вооруженную агрессию России против Украины.
Об этом сообщают источники "24 канала" в понедельник, 29 июля.
Взлом российского Центробанка
Собеседник издания говорит, что примерно с 11:00 по местному времени ресурсы "Банка России" работают либо со значительными перебоями, либо вообще недоступны для пользователей. Финансовое учреждение признает факт взлома. Там отметили, что интенсивность атаки растет.
"Кроме того, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и "Газпромбанка". Ситуацию осложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, поскольку крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в России также подвергаются систематическим киберударам", — отметил источник.
В частности, был атакован провайдер МТС, из-за чего пользователи уже третьи сутки не могут пользоваться его услугами полноценно.
Источники в ГУР отметили, что операция против финансовых учреждений России продолжается.
Напомним, 27 июля мощную хакерскую атаку на банковский сектор России совершили киберспециалисты Главного управления разведки минобороны Украины. В результате у россиян несколько дней подряд есть проблемы с безналичными расчетами, а в некоторых случаях не работают и банкоматы.
Ранее хакеры киберсообщества BO_Team совместно со специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали сайты российских компаний, поддерживающих войну. Им удалось уничтожить важные данные противника.
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