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Киберспециалисты ГУР "хакнули" российский Центробанк, — СМИ

29 июля 2024 17:09
Виктория Козырь - редактор
ГУР атаковало главный российский банк — что известно
Мужчина работает за компьютером. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Киберспециалисты Главного управления разведки атаковали главный российский банк. Речь идет о Центробанке, который финансово обеспечивает вооруженную агрессию России против Украины.

Об этом сообщают источники "24 канала" в понедельник, 29 июля.

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Взлом российского Центробанка

Собеседник издания говорит, что примерно с 11:00 по местному времени ресурсы "Банка России" работают либо со значительными перебоями, либо вообще недоступны для пользователей. Финансовое учреждение признает факт взлома. Там отметили, что интенсивность атаки растет.

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Статья росСМИ. Фото: скриншот

"Кроме того, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и "Газпромбанка". Ситуацию осложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, поскольку крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в России также подвергаются систематическим киберударам", — отметил источник.

В частности, был атакован провайдер МТС, из-за чего пользователи уже третьи сутки не могут пользоваться его услугами полноценно.

Сбой в работе российского банка
Сбой в работе российского банка. Фото: "24 канал"
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Комментарии россиян. Фото: "24 канал"

Источники в ГУР отметили, что операция против финансовых учреждений России продолжается.

Напомним, 27 июля мощную хакерскую атаку на банковский сектор России совершили киберспециалисты Главного управления разведки минобороны Украины. В результате у россиян несколько дней подряд есть проблемы с безналичными расчетами, а в некоторых случаях не работают и банкоматы.

Ранее хакеры киберсообщества BO_Team совместно со специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали сайты российских компаний, поддерживающих войну. Им удалось уничтожить важные данные противника.

война хакеры россияне Украина банки оккупанты ГУР

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