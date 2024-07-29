ГУР атакувало головний російський банк — що відомо

Кіберфахівці ГУР "хакнули" російський Центробанк, — ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували головний російський банк. Йдеться про Центробанк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України.
Про це повідомляють джерела "24 каналу" у понеділок, 29 липня.
Злом російського Центробанку
Співрозмовник видання каже, що приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси "Банку Росії" працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні для користувачів. Фінансова установа визнає факт злому. Там наголосили, що інтенсивність атаки зростає.
"Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та "Газпромбанку". Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росії також зазнають систематичних кіберударів", — зазначило джерело.
Зокрема, був атакований провайдер МТС, через що користувачі вже третю добу не можуть користуватися його послугами повноцінно.
Джерела в ГУР зазначили, що операція проти фінансових установ Росії триває.
Нагадаємо, 27 липня потужну хакерську атаку на банківський сектор Росії здійснили кіберспеціалісти Головного управління розвідки міноборони України. В результаті у росіян декілька днів поспіль є проблеми з безготівковими розрахунками, а в деяких випадках не працюють і банкомати.
Раніше хакери кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували сайти російських компаній, які підтримують війну. Їм вдалося знищити важливі дані противника.
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