Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Кіберфахівці ГУР "хакнули" російський Центробанк, — ЗМІ arrow

Кіберфахівці ГУР "хакнули" російський Центробанк, — ЗМІ

29 липня 2024 17:09
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
ГУР атакувало головний російський банк — що відомо
Чоловік працює за комп'ютером. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували головний російський банк. Йдеться про Центробанк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляють джерела "24 каналу" у понеділок, 29 липня.

Читайте також:

Злом російського Центробанку

Співрозмовник видання каже, що приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси "Банку Росії" працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні для користувачів. Фінансова установа визнає факт злому. Там наголосили, що інтенсивність атаки зростає.

null
Стаття росЗМІ. Фото: скриншот

"Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та "Газпромбанку". Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росії також зазнають систематичних кіберударів", — зазначило джерело.

Зокрема, був атакований провайдер МТС, через що користувачі вже третю добу не можуть користуватися його послугами повноцінно.

Збій в роботі російського банку
Збій в роботі російського банку. Фото: "24 канал"
null
Коментарі росіян. Фото: "24 канал"

Джерела в ГУР зазначили, що операція проти фінансових установ Росії триває.

Нагадаємо, 27 липня потужну хакерську атаку на банківський сектор Росії здійснили кіберспеціалісти Головного управління розвідки міноборони України. В результаті у росіян декілька днів поспіль є проблеми з безготівковими розрахунками, а в деяких випадках не працюють і банкомати.

Раніше хакери кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували сайти російських компаній, які підтримують війну. Їм вдалося знищити важливі дані противника.

війна хакери росіяни Україна банки окупанти ГУР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ