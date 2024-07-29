ГУР атакувало головний російський банк — що відомо

Чоловік працює за комп'ютером. Фото ілюстративне: Pexels

Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували головний російський банк. Йдеться про Центробанк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляють джерела "24 каналу" у понеділок, 29 липня.

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Злом російського Центробанку

Співрозмовник видання каже, що приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси "Банку Росії" працюють або зі значними перебоями, аби взагалі недоступні для користувачів. Фінансова установа визнає факт злому. Там наголосили, що інтенсивність атаки зростає.

Стаття росЗМІ. Фото: скриншот

"Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку "Зеніт" та "Газпромбанку". Ситуацію ускладнює і відсутність стабільного інтернет-зв’язку, позаяк найбільші провайдери телекомунікаційних послуг у Росії також зазнають систематичних кіберударів", — зазначило джерело.

Зокрема, був атакований провайдер МТС, через що користувачі вже третю добу не можуть користуватися його послугами повноцінно.

Збій в роботі російського банку. Фото: "24 канал"

Коментарі росіян. Фото: "24 канал"

Джерела в ГУР зазначили, що операція проти фінансових установ Росії триває.

Нагадаємо, 27 липня потужну хакерську атаку на банківський сектор Росії здійснили кіберспеціалісти Головного управління розвідки міноборони України. В результаті у росіян декілька днів поспіль є проблеми з безготівковими розрахунками, а в деяких випадках не працюють і банкомати.

Раніше хакери кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували сайти російських компаній, які підтримують війну. Їм вдалося знищити важливі дані противника.