Владелец телеграмм-канала "Джокер" 5 раз уезжал за границу, хотя активно критиковал за это других

Кто стоит за скандальным телеграм-каналом Джокер — шокирующее расследование СМИ
Телеграмм-канал "Джокер", на который подписаны почти 270 тысяч пользователей, активно продвигает нарративы вроде: богатых нужно мобилизовать, а бедных — нет, за границу — выезжать нельзя, особенно политикам и бизнесменам. Но владелец "Джокера" 29-летний Роман Кравец, который числился под номером 153 в списках "Слуги народа", не раз ездил за границу после полномасштабного вторжения. И вообще живет, как говорится, на широкую ногу.
Кто стоит за телеграм-каналом "Джокер" рассказали журналисты-расследователи Hromadske.
"Джокер" из "Слуги народа"
По данным расследования, Кравец 5 раз выезжал за границу. Причем на очень дорогих арендованных иномарках, хотя имеет две собственные машины — Mercedes-Benz S 550 и Lexus LX 600 общей стоимостью около 200 тысяч долларов.
"Настоящие путешествия за границу начались только в 2024 году. 18 февраля "Джокер" (Роман Кравец, — Ред.) выезжает из Украины на арендованном, уже третьем Mercedes-Benz S-Klasse, а через 4 дня возвращается на арендованном Mercedes-Benz V220. И это уже четвертый автомобиль", — говорится в расследовании.
Также журналисты установили, что владелец телеграм-канала "Джокер" арендует квартиру за 2 тысячи долларов в месяц в ЖК, где живет экс-глава Офиса президента Андрей Богдан. А еще молодого человека сопровождает солидная охрана.
Роман Кравец утверждает, что путешествовал за границу законно, поскольку у него "белый билет", а телеграм-канал "Джокер" ему уже не принадлежит, мол, он продал его за 2 миллиона долларов.
Напомним, 18 июня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого. Его подозревают в незаконном обогащении.
Также мы сообщали, что во Львовской области подозревают двух братьев подсанкционных экс-нардепов в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 миллионов гривен.
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