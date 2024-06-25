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Хто стоїть за скандальним телеграм-каналом Джокер — шокуюче розслідування ЗМІ

25 червня 2024 00:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Власник телеграм-каналу "Джокер" 5 разів виїжджав за кордон, хоча активно критикував за це інших
Чоловік тримає у руках телефон з додатком Telegram. Фото ілюстративне: ibims.pl
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Телеграм-канал "Джокер", на який підписані майже 270 тисяч користувачів, активно просуває наративи на зразок: багатих потрібно мобілізувати, а бідних — не чіпати, за кордон — виїжджати не можна, особливо політикам чи бізнесменам. Але власник "Джокера" 29-річний Роман Кравець, який був під номером 153 у списках "Слуги народу", не раз їздив за кордон після повномасштабного вторгнення. І взагалі живе, як кажуть, на широку ногу. 

Хто стоїть за телеграм-каналом "Джокер" розповіли журналісти-розслідувачі Hromadske

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За даними розслідування, Кравець 5 разів виїжджав за кордон. Причому на дуже дорогих орендованих іномарках, хоча має дві власні машини — Mercedes-Benz S 550 і Lexus LX 600 загальною вартістю близько 200 тисяч доларів. 

"Справжні мандри за кордон почалися тільки у 2024 році. 18 лютого "Джокер" (Роман Кравець, — Ред.) виїжджає з України на орендованому, вже третьому Mercedes-Benz S-Klasse, а за 4 дні повертається на орендованому Mercedes-Benz V220. І це вже четверта автівка", — йдеться у розслідуванні. 

Подорожі власника телеграм-каналу "Джокер" за кордон
Список виїздів Романа Кравця за кордон. Скриншот: hromadske.ua

Також журналісти встановили, що власник телеграм-каналу "Джокер" орендує квартиру за 2 тисячі доларів на місяць у ЖК, де живе ексголова Офісу президента Андрій Богдан. А ще молодого чоловіка супроводжує солідна охорона.

Владелец телеграм-канала "Джокер" Роман Кравец
Владелец телеграм-канала "Джокер" Роман Кравец. Скриншот: hromadske.ua

Роман Кравець стверджує, що подорожував за кордон законно, оскільки має "білий квиток", а телеграм-канал "Джокер" вже йому не належить, оскільки він продав його за 2 мільйони доларів.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Також ми повідомляли, що на Львівщині підозрюють двох братів підсанкційних екснардепів в ухиленні від сплати податків на суму понад 75 мільйонів гривень. 

Офіс президента
Telegram
розслідування
мобілізація
Джокер

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