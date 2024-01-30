Хотел "слить" РФ секретные документы НАТО — в Италии судили офицера ВМС

Суд Италии. Фото: facebook/Studio Legale Nicolai

В Италии офицер военно-морских сил Италии Вальтер Бьотт проведет за решеткой 29 лет и два месяца. Суд признал его виновным в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

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Как известно, итальянский военнослужащий был задержан "на горячем" еще в 2021 году. Он пытался передать России секретные документы НАТО в обмен на 5 тысяч евро.

Правоохранители нашли на его телефоне 106 секретных документов, которые должны были попасть в руки России. Кроме того, он планировал еще и передать SD-карту сотруднику посольства РФ в Италии Дмитрию Остроухову в обмен на денежное вознаграждение.

Отмечается, что среди сфотографированных документов были "очень конфиденциальные" и "совершенно секретные". Материалы содержали информацию о борьбе с международным терроризмом, а другие демонстрировали потенциальные "слабые стороны" Североатлантического союза.

Так, суд признал виновным военного в шпионаже. Он проведет за решеткой почти 30 лет.

Напомним, недавно стало известно, что евродепутат из Латвии Татьяна Жданюк на протяжении лет сотрудничала с российской ФСБ. Она использовала свой статус евродепутата, чтобы помогать некоторым россиянам попадать на территорию ЕС.