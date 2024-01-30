Хотів "злити" РФ секретні документи НАТО — в Італії судили офіцера ВМС

Суд Італії. Фото: facebook/Studio Legale Nicolai

В Італії офіцер військово-морських сил Італії Вальтер Бйот проведе за ґратами 29 років і два місяці. Суд визнав його винним у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

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Як відомо, італійського військовослужбовця затримали "на гарячому" ще 2021 року. Він намагався передати Росії секретні документи НАТО в обмін на 5 тисяч євро.

Правоохоронці знайшли на його телефоні 106 секретних документів, які мали потрапити в руки Росії. Крім того, він планував ще й передати SD-карту співробітнику посольства РФ в Італії Дмитру Остроухову в обмін на грошову винагороду.

Зазначається, що серед сфотографованих документів були "дуже конфеденційні" та "цілком таємні". Матеріали містили інформацію про боротьбу з міжнародним тероризмом, а інші демонстрували потенційні "слабкі сторони" Альянсу.

Відтак, суд визнав винним військового у шпигунстві. Він проведе за ґратами майже 30 років.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що євродепутатка з Латвії Тетяна Жданюк упродовж років співпрацювала з російською ФСБ. Вона використовувала свій статус євродепутата, щоб допомагати деяким росіянам потрапляти на територію ЄС.