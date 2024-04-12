Хотел вывезти из Украины ценные монеты Древнего Рима — на границе задержали иностранца

Изъятые монеты. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы за попытку нелегального вывоза старинных монет. Эксперты устанавливают, имеют ли они культурную или историческую ценность.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в пятницу, 12 апреля.

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На пункте пропуска "Могилев-Подольский", который находится на границе с Молдовой, сотрудникам пограничной службы Могилев-Подольского отряда удалось в сотрудничестве с таможенной службой помешать незаконному перемещению через границу Украины объектов, которые могут иметь важное культурное и историческое значение.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

В автомобиле 29-летнего жителя Молдовы инспекционная группа обнаружила 98 денариев времен Древнего Рима, возраст которых может превышать 2000 лет. Человек не смог объяснить, откуда у него эти монеты.

Изъятые монеты. Фото: ГПСУ

Изъятые монеты. Фото: ГПСУ

Пограничники также остановили 63-летнего гражданина Украины, пытавшегося вывезти за границу старинную польскоязычную книгу "Сборник молитв и песен", изданную в 1896 году в Перемышле.

Экспертиза установит, являются ли найденные предметы ценными с культурной и исторической точки зрения.

Напомним, что ГНСУ с поличным задержали "бизнесмена" из Молодовы, который помогал украинцу сбежать за границу.

Ранее мы писали, что в Одесской области ГПСУ разоблачили схему перевозки уклонистов.