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Хотел вывезти из Украины ценные монеты Древнего Рима — на границе задержали иностранца

12 апреля 2024 17:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Хотел вывезти из Украины ценные монеты Древнего Рима — на границе задержали иностранца
Изъятые монеты. Фото: ГПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы за попытку нелегального вывоза старинных монет. Эксперты устанавливают, имеют ли они культурную или историческую ценность.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в пятницу, 12 апреля.

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На пункте пропуска "Могилев-Подольский", который находится на границе с Молдовой, сотрудникам пограничной службы Могилев-Подольского отряда удалось в сотрудничестве с таможенной службой помешать незаконному перемещению через границу Украины объектов, которые могут иметь важное культурное и историческое значение.

Сообщение ГНСУ. Фото: скриншот
Пост ГПСУ. Фото: скриншот

В автомобиле 29-летнего жителя Молдовы инспекционная группа обнаружила 98 денариев времен Древнего Рима, возраст которых может превышать 2000 лет. Человек не смог объяснить, откуда у него эти монеты.

Удалены монеты. Фото: ГНСУ
Изъятые монеты. Фото: ГПСУ
Удалены монеты. Фото: ГНСУ
Изъятые монеты. Фото: ГПСУ

Пограничники также остановили 63-летнего гражданина Украины, пытавшегося вывезти за границу старинную польскоязычную книгу "Сборник молитв и песен", изданную в 1896 году в Перемышле.

Экспертиза установит, являются ли найденные предметы ценными с культурной и исторической точки зрения.

Напомним, что ГНСУ с поличным задержали "бизнесмена" из Молодовы, который помогал украинцу сбежать за границу.

Ранее мы писали, что в Одесской области ГПСУ разоблачили схему перевозки уклонистов.

контрабанда
Таможенная служба
пограничники
монеты
таможня
ГПСУ

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