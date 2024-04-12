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Хотів вивезти з України цінні монети Стародавнього Риму — на кордоні затримали іноземця

12 квітня 2024 17:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Хотів вивезти з України цінні монети Стародавнього Риму — на кордоні затримали іноземця
Вилучені монети. Фото: ДПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські прикордонники затримали громадянина Молдови за спробу нелегального вивезення стародавніх монет. Експерти встановлюють, чи мають вони культурну або історичну цінність.

Про це повідомила Державна прикордонна служба у п'ятницю, 12 квітня.

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На пункті пропуску "Могилів-Подільський", що розташований на кордоні з Молдовою, співробітникам прикордонної служби Могилів-Подільського загону вдалося у співпраці з митною службою перешкодити незаконному переміщенню через кордон України об’єктів, які можуть мати важливе культурне та історичне значення.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот
Допис ДПСУ. Фото: скриншот

В автомобілі 29-річного мешканця Молдови інспекційна група знайшла 98 денаріїв часів Стародавнього Риму, вік яких може перевищувати 2000 років. Чоловік не зміг пояснити, звідки у нього ці монети.

Вилучені монети. Фото: ДПСУ
Вилучені монети. Фото: ДПСУ
Вилучені монети. Фото: ДПСУ
Вилучені монети. Фото: ДПСУ

Прикордонники також зупинили 63-річного громадянина України, який намагався вивезти за кордон старовинну польськомовну книгу "Збірка молитв та пісень", видану в 1896 році у Перемишлі.

Експертиза встановить, чи є знайдені предмети цінними з культурної та історичного погляду.

Нагадаємо, що ДПСУ на гарячому затримали "бізнесмена" з Молодови, який допомагав українцю втекти за кордон.

Раніше ми писали, що на Одещині ДПСУ викрили схему перевезення ухилянтів.

контрабанда
Митна служба
прикордонники
монети
митниця
ДПСУ

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