Хотів вивезти з України цінні монети Стародавнього Риму — на кордоні затримали іноземця

Вилучені монети. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники затримали громадянина Молдови за спробу нелегального вивезення стародавніх монет. Експерти встановлюють, чи мають вони культурну або історичну цінність.

Про це повідомила Державна прикордонна служба у п'ятницю, 12 квітня.

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На пункті пропуску "Могилів-Подільський", що розташований на кордоні з Молдовою, співробітникам прикордонної служби Могилів-Подільського загону вдалося у співпраці з митною службою перешкодити незаконному переміщенню через кордон України об’єктів, які можуть мати важливе культурне та історичне значення.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

В автомобілі 29-річного мешканця Молдови інспекційна група знайшла 98 денаріїв часів Стародавнього Риму, вік яких може перевищувати 2000 років. Чоловік не зміг пояснити, звідки у нього ці монети.

Вилучені монети. Фото: ДПСУ

Вилучені монети. Фото: ДПСУ

Прикордонники також зупинили 63-річного громадянина України, який намагався вивезти за кордон старовинну польськомовну книгу "Збірка молитв та пісень", видану в 1896 році у Перемишлі.

Експертиза встановить, чи є знайдені предмети цінними з культурної та історичного погляду.

Нагадаємо, що ДПСУ на гарячому затримали "бізнесмена" з Молодови, який допомагав українцю втекти за кордон.

Раніше ми писали, що на Одещині ДПСУ викрили схему перевезення ухилянтів.