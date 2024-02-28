Хотели переправлять уклонистов — двое львовян пытались дать взятки пограничнику

Правоохранители задержали злоумышленника. Фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили двух львовян, организовавших схему незаконной переправки лиц через государственную границу. Злоумышленники подыскивали "клиентов" и обещали им проезд через действующие пункты пропуска.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в среду, 29 февраля.

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Пытались подкупить пограничника

Пограничники рассказали, что для реализации своего плана правонарушители намеревались "подкупить" пограничника за 9 тысяч долларов. Впрочем, охранник границы от взятки отказался, а фигурантов задержали.

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении в совершении уголовных правонарушений.

Задержанный правоохранителями злоумышленник. Фото: ГПСУ

Правоохранители и задержанная женщина. Фото: ГПСУ

Правоохранители возле автомобиля злоумышленников. Фото: ГПСУ

Деньги в багажнике автомобиля. Фото: ГПСУ

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье пограничники обнаружили шестерых мужчин, пытавшихся пересечь границу с Венгрией. Уклонистов удалось заметить и остановить благодаря скрытому видеонаблюдению.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали группу мужчин. Они утверждали, что якобы едут на похороны бабушки в Румынию.