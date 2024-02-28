Хотіли переправляти ухилянтів — двоє львів'ян намагалися дати хабаря прикордоннику
Прикордонники викрили двох львів’ян, які організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зловмисники підшукували "клієнтів" та обіцяли їм проїзд через чинні пункти пропуску.
Про це розповіли у пресслужбі Державної прикордонної служби України у середу, 29 лютого.
Намагалися підкупити прикордонника
Прикордонники розповіли, що задля реалізації свого плану, правопорушники мали намір "підкупити" прикордонника за 9 тисяч доларів. Втім, охоронець кордону від хабаря відмовився, а фігурантів затримали.
Правоохоронці повідомили затриманим про підозру у вчинені кримінальних правопорушень.
Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті прикордонники виявили шістьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Ухилянтів вдалося помітити та зупинити завдяки прихованому відеоспостереженню.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків. Вони стверджували, що нібито їдуть на похорони бабусі до Румунії.
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