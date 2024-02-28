Хотіли переправляти ухилянтів — двоє львів'ян намагалися дати хабаря прикордоннику

Правохоронці затримали зловмисника. Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили двох львів’ян, які організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зловмисники підшукували "клієнтів" та обіцяли їм проїзд через чинні пункти пропуску.

Про це розповіли у пресслужбі Державної прикордонної служби України у середу, 29 лютого.

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Намагалися підкупити прикордонника

Прикордонники розповіли, що задля реалізації свого плану, правопорушники мали намір "підкупити" прикордонника за 9 тисяч доларів. Втім, охоронець кордону від хабаря відмовився, а фігурантів затримали.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру у вчинені кримінальних правопорушень.

Затриманий правоохоронцями зловмисник. Фото: ДПСУ

Правоохоронці і затримана жінка. Фото: ДПСУ

Правоохоронці біля автомобіля зловмисників. Фото: ДПСУ

Гроші у багажнику автомобіля. Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті прикордонники виявили шістьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Ухилянтів вдалося помітити та зупинити завдяки прихованому відеоспостереженню.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків. Вони стверджували, що нібито їдуть на похорони бабусі до Румунії.