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Хотіли переправляти ухилянтів — двоє львів'ян намагалися дати хабаря прикордоннику

28 лютого 2024 19:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Хотіли переправляти ухилянтів — двоє львів'ян намагалися дати хабаря прикордоннику
Правохоронці затримали зловмисника. Фото: ДПСУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прикордонники викрили двох львів’ян, які організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зловмисники підшукували "клієнтів" та обіцяли їм проїзд через чинні пункти пропуску.

Про це розповіли у пресслужбі Державної прикордонної служби України у середу, 29 лютого.

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Намагалися підкупити прикордонника

Прикордонники розповіли, що задля реалізації свого плану, правопорушники мали намір "підкупити" прикордонника за 9 тисяч доларів. Втім, охоронець кордону від хабаря відмовився, а фігурантів затримали.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру у вчинені кримінальних правопорушень.

ухилянти
Затриманий правоохоронцями зловмисник. Фото: ДПСУ
ухилянти
Правоохоронці і затримана жінка. Фото: ДПСУ
ухилянти
Правоохоронці біля автомобіля зловмисників. Фото: ДПСУ
ухилянти
Гроші у багажнику автомобіля. Фото: ДПСУ

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті прикордонники виявили шістьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною. Ухилянтів вдалося помітити та зупинити завдяки прихованому відеоспостереженню.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали групу чоловіків. Вони стверджували, що нібито їдуть на похорони бабусі до Румунії.

кордон
поліція
Україна
Львівська область
прикордонники

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