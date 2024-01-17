Хакеры из РФ атаковали швейцарские сайты во время визита Зеленского в Давос
В ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского на форум в Давос произошла кибератака на швейцарские интернет-ресурсы, включая официальные правительственные сайты. Это было осуществлено пророссийскими хакерами из группы NoName.
Об этом сообщает издание "Европейская правда", ссылаясь на заявление Федерального совета Швейцарии.
Швейцарские сайты атаковали российские хакеры
Сообщается, что вследствие DDoS-атаки ряд веб-страниц швейцарского правительства стали временно недоступны, включая порталы некоторых федеральных департаментов и агентств.
Группа NoName, уже известная за атаку на швейцарское правительство в июне 2023 года, вновь взяла на себя ответственность за это нарушение. По их заявлению, мотивом для атаки послужило участие Зеленского в ежегодном мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе.
В свою очередь, власти Швейцарии заверили, что были подготовлены к подобному сценарию и приняли необходимые меры безопасности для защиты своих сетей.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкие заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине. По словам гаранта, Путин никогда не остановится, а Трампу следует сначала подумать, а потом говорить.
Кроме того, правительство госсекретаря Компартии Китая Си Цзиньпиня отказалось встречаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе. Туда должен прибыть премьер-министр Китая Ли Цян, на что отреагировал глава государства.
Читайте Новини.LIVE!