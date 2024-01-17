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Хакеры из РФ атаковали швейцарские сайты во время визита Зеленского в Давос

17 января 2024 23:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Хакеры из РФ атаковали швейцарские сайты во время визита Зеленского в Давос
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского на форум в Давос произошла кибератака на швейцарские интернет-ресурсы, включая официальные правительственные сайты. Это было осуществлено пророссийскими хакерами из группы NoName.

Об этом сообщает издание "Европейская правда", ссылаясь на заявление Федерального совета Швейцарии.

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Сообщается, что вследствие DDoS-атаки ряд веб-страниц швейцарского правительства стали временно недоступны, включая порталы некоторых федеральных департаментов и агентств.

Группа NoName, уже известная за атаку на швейцарское правительство в июне 2023 года, вновь взяла на себя ответственность за это нарушение. По их заявлению, мотивом для атаки послужило участие Зеленского в ежегодном мероприятии Всемирного экономического форума в Давосе.

В свою очередь, власти Швейцарии заверили, что были подготовлены к подобному сценарию и приняли необходимые меры безопасности для защиты своих сетей.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на громкие заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине. По словам гаранта, Путин никогда не остановится, а Трампу следует сначала подумать, а потом говорить.

Кроме того, правительство госсекретаря Компартии Китая Си Цзиньпиня отказалось встречаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе. Туда должен прибыть премьер-министр Китая Ли Цян, на что отреагировал глава государства.

Владимир Зеленский
хакеры
Швейцария
Давос
Россия
Экономический форум
давос2024

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