Хакери з РФ атакували швейцарські сайти під час візиту Зеленського до Давосу
Під час візиту Президента України Володимира Зеленського на форум до Давосу відбулася кібератака на швейцарські інтернет-ресурси, включаючи офіційні урядові сайти. Це було здійснено проросійськими хакерами групи NoName.
Про це повідомляє видання "Європейська правда", посилаючись на заяву Федеральної ради Швейцарії.
Швейцарські сайти атакували російські хакери
Повідомляється, що внаслідок DDoS-атаки низка вебсторінок швейцарського уряду стала тимчасово недоступною, включаючи портали деяких федеральних департаментів та агентств.
Група NoName, вже відома за атаку на швейцарський уряд у червні 2023 року, знову взяла на себе відповідальність за це порушення. За їхньою заявою, мотивом для атаки стала участь Зеленського у щорічному заході Світового економічного форуму в Давосі.
Своєю чергою влада Швейцарії запевнила, що була підготовлена до подібного сценарію і вжила необхідних заходів безпеки для захисту своїх мереж.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на гучну заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні. За словами гаранта, Путін ніколи не зупиниться, а Трампу слід спочатку подумати, а потім говорити.
Крім того, уряд держсекретаря Компартії Китаю Сі Цзіньпіня відмовився зустрічатися з Президентом України Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі. Туди має прибути прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, на що відреагував глава держави.
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