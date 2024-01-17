Хакери з РФ атакували швейцарські сайти під час візиту Зеленського до Давосу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського на форум до Давосу відбулася кібератака на швейцарські інтернет-ресурси, включаючи офіційні урядові сайти. Це було здійснено проросійськими хакерами групи NoName.

Про це повідомляє видання "Європейська правда", посилаючись на заяву Федеральної ради Швейцарії.

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Повідомляється, що внаслідок DDoS-атаки низка вебсторінок швейцарського уряду стала тимчасово недоступною, включаючи портали деяких федеральних департаментів та агентств.

Група NoName, вже відома за атаку на швейцарський уряд у червні 2023 року, знову взяла на себе відповідальність за це порушення. За їхньою заявою, мотивом для атаки стала участь Зеленського у щорічному заході Світового економічного форуму в Давосі.

Своєю чергою влада Швейцарії запевнила, що була підготовлена до подібного сценарію і вжила необхідних заходів безпеки для захисту своїх мереж.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на гучну заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа завершити війну в Україні. За словами гаранта, Путін ніколи не зупиниться, а Трампу слід спочатку подумати, а потім говорити.

Крім того, уряд держсекретаря Компартії Китаю Сі Цзіньпіня відмовився зустрічатися з Президентом України Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі. Туди має прибути прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, на що відреагував глава держави.