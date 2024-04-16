Мемориальный комплекс на месте расстрела польских офицеров в Катыни. Фото: AP

В РосСМИ опубликовали материалы о так называемых "рассекреченных" архивах ФСБ , содержащих свидетельства о событиях, связанных с Катынской трагедией. В нем рассказывается о заявленных новых показаниях, которые уже до этого публиковались и признаны ложными.

Об этом сообщает портал Справді.

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"Рассекреченные" архивы ФСБ

Российское информагентство ТАСС опубликовало материал, где приводит показания уроженца Польши Эдуарда Потканского, служившего в рабочем батальоне, сформированном немцами из поляков в лагере при станции Красный Бор в Смоленской области. Он рассказал, что летом 1943 немцы решили показать участникам батальона могилы польских офицеров в Катынском лесу. У могил, по его словам, лежали вещи, польские деньги, личные письма и документы.

Военнопленный Роман Ковальский, также служивший в рабочем батальоне и посещавший массовое захоронение в Катынском лесу, в своих показаниях добавлял, что "по большинству расстрелянных трупов было видно, что это совсем недавние жертвы".

Однако, согласно The Insider, эти свидетельства фактически имеют давние корни, а протокол допроса Романа Ковальского был опубликован не позднее 1 октября 2022 года.

В своих свидетельствах уроженец Польши Эдуард Потканский и военнопленный Роман Ковальский заявляют о фальсификации и показывают, что многие из списков расстрелянных польских офицеров в Катыни были знакомы с пленными из их батальона.

Согласно информации The Insider, уже в 1992-1993 годах Главная военная прокуратура РФ повторно расследовала дело Катынского леса и признала, что комиссия под руководством Меркулова организовала массовые лжесвидетельства и подделывала документы.

Напомним, глава департамента культуры и коммуникаций Министерства иностранных дел Германии Ральф Бесте заявил, что Россия значительно усилила дезинформационное влияние в Европе. По его словам, в создании и распространении фейков страна-агрессорка стала более мастерской.

Также Россия распространяет дезинформацию о делах на передовой. Да, враг активно распространяет фейки о слабости Вооруженных сил Украины .