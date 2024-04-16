Катинська трагедія — Кремль фальсифікував історичні документи щодо розстрілу

Меморіальний комплекс на місці розстрілу польських офіцерів у Катині. Фото: AP

У росЗМІ опублікували матеріали щодо так званих "розсекречених" архівів ФСБ, які містять свідчення про події, пов'язані з Катинською трагедією. У ньому розповідається про заявлені нові свідчення, які вже до цього публікувались і визнані неправдивими.

Про це повідомляє портал Справді.

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"Розсекречені" архіви ФСБ

Російська інформагенція ТАСС опублікувала матеріал де наводить свідчення уродженця Польщі Едуарда Потканського, який служив у робочому батальйоні, сформованому німцями з поляків у таборі при станції Червоний Бір у Смоленській області. Він розповів, що влітку 1943 року німці вирішили показати учасникам батальйону могили польських офіцерів у Катинському лісі. Біля могил, за його словами, лежали речі, польські гроші, особисті листи та документи.

Військовополонений Роман Ковальський, який також служив у робочому батальйоні і відвідував масове поховання в Катинському лісі, у своїх свідченнях додавав, що "за більшістю трупів розстріляних було видно, що це зовсім недавні жертви".

Однак, згідно із The Insider, ці свідчення фактично мають давні коріння, а протокол допиту Романа Ковальського був опублікований ще не пізніше 1 жовтня 2022 року.

У своїх свідченнях уродженець Польщі Едуард Потканський та військовополонений Роман Ковальський заявляють про фальсифікації і показують, що багато зі списків розстріляних польських офіцерів у Катині були знайомі з полоненими з їх батальйону.

Згідно з інформацією The Insider, вже у 1992-1993 роках Головна військова прокуратура РФ повторно розслідувала справу Катинського лісу і визнала, що комісія під керівництвом Меркулова організувала масові неправдиві свідчення та підробляла документи.

Нагадаємо, очільник департаменту культури та комунікацій Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте заявив, що Росія значно посилила дезінформаційний вплив у Європі. За його словами, у створенні та поширенні фейків країна-агресорка стала майстернішою.

Також Росія поширює дезінформацію й про справи на передовій. Так, ворог активно розповсюджує фейки про слабкість Збройних сил України.