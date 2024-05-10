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Канадская компания Roshel будет производить бронемашины в Украине

10 мая 2024 18:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Канадская компания Roshel будет производить бронемашины в Украине
Бронемашина Roshel. Фото: Roshel
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Канадская компания Roshel, которая занимается производством бронированных машин, хочет открыть завод в Украине. Планирование его расположения находится на завершающем этапе.

Об этом сообщил генеральный директор Романа Шимонов в интервью Defense Archives.

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"Мы на завершающей стадии планирования локализации части нашего производства в Украине", — сказал он.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России на работу в компанию устроилось более 200 беженцев из Украины. Там они получили необходимый опыт и стремятся вернуться домой, чтобы продолжить работу в пользу своего государства.

Шимонов отметил, что в настоящее время в Украине работает несколько сервисных центров, обслуживающих бронемашины Roshel, поскольку их используют Силы обороны. Поэтому, вероятно, частично производство бронемашин будет развернуто на базе одного из них.

"Продолжающаяся война требует значительного количества транспортных средств для обеспечения защиты и мобильности привлеченных сил. Мы стремимся максимально удовлетворить эти потребности, и наши темпы производства будут соответствовать контрактам и поддержке, которую мы получаем от стран-доноров и украинского правительства", — добавил гендиректор компании.

Напомним, Украина активно наращивает свои мощности в производстве дронов-камикадзе. В 2024 году она догнала РФ по производству беспилотников, аналогичных Shahed-131 и Shahed-136.

Также мы писали, что правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Киеву 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger.

Канада
оружие
военная техника
война в Украине
производство

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