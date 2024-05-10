Канадська компанія Roshel буде виробляти бронемашини в Україні

Бронемашина Roshel. Фото: Roshel

Канадська компанія Roshel, яка займається виробництвом броньованих машин, хоче відкрити завод в Україні. Наразі планування його розташування знаходиться на завершальному етапі.

Про це повідомив генеральний директор Романа Шимонов в інтерв'ю Defense Archives.

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"Ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні", — сказав він.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії на роботу в компанію влаштувалося понад 200 біженців з України. Там вони отримали необхідний досвід та прагнуть повернутися додому, аби продовжити роботу на користь своєї держави.

Шимонов зауважив, що наразі в Україні працює кілька сервісних центрів, які обслуговують бронемашини Roshel, оскільки їх використовують Сили оборони. Тому, ймовірно, що часткове виробництво бронемашин буде розгорнуто на базі одного з них.

"Війна, що триває, вимагає значної кількості транспортних засобів для забезпечення захисту й мобільності залучених сил. Ми прагнемо максимально задовольнити ці потреби, і наші темпи виробництва будуть відповідати контрактам і підтримці, яку ми отримуємо від країн-донорів та українського уряду", — додав гендиректор компанії.

Нагадаємо, Україна активно нарощує свої потужності у виробництві дронів-камікадзе. У 2024 році вона наздогнала РФ за виробництвом безпілотників, аналогічних Shahed-131 та Shahed-136.

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