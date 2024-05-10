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Канадська компанія Roshel буде виробляти бронемашини в Україні

10 травня 2024 18:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Канадська компанія Roshel буде виробляти бронемашини в Україні
Бронемашина Roshel. Фото: Roshel
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Канадська компанія Roshel, яка займається виробництвом броньованих машин, хоче відкрити завод в Україні. Наразі планування його розташування знаходиться на завершальному етапі.

Про це повідомив генеральний директор Романа Шимонов в інтерв'ю Defense Archives.

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"Ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні", — сказав він.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії на роботу в компанію влаштувалося понад 200 біженців з України. Там вони отримали необхідний досвід та прагнуть повернутися додому, аби продовжити роботу на користь своєї держави.

Шимонов зауважив, що наразі в Україні працює кілька сервісних центрів, які обслуговують бронемашини Roshel, оскільки їх використовують Сили оборони. Тому, ймовірно, що часткове виробництво бронемашин буде розгорнуто на базі одного з них. 

"Війна, що триває, вимагає значної кількості транспортних засобів для забезпечення захисту й мобільності залучених сил. Ми прагнемо максимально задовольнити ці потреби, і наші темпи виробництва будуть відповідати контрактам і підтримці, яку ми отримуємо від країн-донорів та українського уряду", — додав гендиректор компанії.

Нагадаємо, Україна активно нарощує свої потужності у виробництві дронів-камікадзе. У 2024 році вона наздогнала РФ за виробництвом безпілотників, аналогічних Shahed-131 та Shahed-136.

 Також ми писали, що уряд Канади в межах Коаліції дронів передасть Києву 450 багатоцільових безпілотників R70 SkyRanger.

Канада
зброя
військова техніка
війна в Україні
виробництво

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