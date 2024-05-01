Британія готова закупити китайські деталі для безпілотників для України — Defense One

Український військовий. Фото: Військово-Морські сили ЗСУ

Велика Британія розглядає можливість придбання китайських деталей для безпілотників для допомоги Україні. Цей крок відрізняється від американської політики, яка надає перевагу використанню вітчизняних компонентів для підтримки місцевих виробників.

Про це повідомило видання Defense One у вівторок, 29 квітня.

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У реальних умовах мова йде про відмінність у ціні компонентів, яка може бути приблизно в десять разів. Тому використання китайських компонентів у виробництві є вирішальним, адже FPV-дрони стають ефективними тільки тоді, коли вони доступні за ціною, а не вартують як протитанкова ракета.

Британський урядовець зазначив, що для Лондона пріоритетом є практичність, а не країна виробництва компонентів. Очікується, що хоча Велика Британія безпосередньо не купуватиме китайські деталі, вона може фінансувати українських виробників безпілотників, які самостійно здійснюватимуть закупівлі в Китаї.

Нагадаємо, латвійська влада схвалила надання нового пакету військової підтримки Україні. Він буде містити безпілотні літальні апарати та системи протиповітряної оборони.

Крім того, уряд Канади в межах Коаліції дронів передасть Україні 450 багатоцільових безпілотників R70 SkyRanger. Також деякі інші країни-члени Коаліції нададуть й інші безпілотники, яких потребують Збройні сили України.