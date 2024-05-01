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Британия готова закупить китайские детали для беспилотников для Украины — Defense One

1 мая 2024 17:18
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Бригадир София
редактор
Британия готова закупить китайские детали для беспилотников для Украины — Defense One
Украинский военный. Фото: Военно-Морские Силы ВСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Великобритания рассматривает возможность приобретения китайских деталей для беспилотников для помощи Украине. Этот шаг отличается от американской политики, которая предпочитает использовать отечественные компоненты для поддержки местных производителей.

Об этом сообщило издание Defense One во вторник, 29 апреля.

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В реальных условиях речь идет об отличии в цене компонентов, которое может быть примерно в десять раз. Поэтому использование китайских компонентов в производстве решающее, ведь FPV-дроны становятся эффективными только тогда, когда они доступны по цене, а не стоят как противотанковая ракета.

Британский чиновник отметил, что для Лондона приоритетом является практичность, а не страна производства компонентов. Ожидается, что хотя Великобритания не будет непосредственно покупать китайские детали, она может финансировать украинских производителей беспилотников, которые будут самостоятельно осуществлять закупки в Китае.

Напомним, латвийские власти одобрили предоставление нового пакета военной поддержки Украине. Он будет содержать беспилотные летательные аппараты и системы противовоздушной обороны.

Кроме того, правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Украине 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger. Также некоторые другие страны-члены Коалиции предоставят и другие беспилотники, нуждающиеся в Вооруженных силах Украины.

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