Кадыров обвинил Илона Маска что тот отключил подаренный Cybertruck

Рамзан Кадыров на Tesla Cybertruck с автоматом. Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что американский бизнесмен Илон Маск отключил электрокар Tesla Cybertruck, который якобы ранее подарил ему. Он добавил, что транспорт выключили удаленно.

Об этом сообщил Рамзан Кадыров в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Напомним, в августе текущего года Кадыров опубликовал сообщение, где отметил, что получил подарок от Маска. Речь шла об электрокаре Tesla Cybertruck.

Тогда соратник российского диктатора Владимира Путина также заявил, что отправит транспорт, к которому приделали пулемет, в зону СВО.

Американский бизнесмен впоследствии отреагировал на информацию о том, что он "подарил" электрокар Кадырову.

"Вы действительно настолько отсталые, что считаете, будто я подарил Кибертрак российскому генералу? Это удивительно", — написал Маск.

Можете быть серьезно retarded, что вы думаете, что я положил на Cybertruck в Russian general?



That's amazing 🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) 18 августа 2024

В четверг, 19 сентября, Кадыров опубликовал новый пост о том, что Маск "удаленно отключил технику".

"Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок — Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО", — заявил глава Чеченской Республики.

Кибертрак, якобы полученный Кадыровом. Фото: t.me/RKadyrov_95

По его словам, электрокар, мол, отлично справлялся с боевыми задачами.

"Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня", — говорится в сообщении.