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Кадиров поскаржився, що Маск відключив "подарований" Cybertruck

19 вересня 2024 23:26
Валерія Барановська - редактор
Кадиров звинуватив Ілона Маска що той відключив подарований Cybertruck
Рамзан Кадиров на Tesla Cybertruck з автоматом. Фото: t.me/RKadyrov_95
Валерія Барановська - редактор

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що американський бізнесмен Ілон Маск відключив електрокар Tesla Cybertruck, який нібито раніше подарував йому. Він додав, що транспорт вимкнули віддалено.

Про це повідомив Рамзан Кадиров у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Електрокар Tesla Cybertruck від Маска

Нагадаємо, в серпні поточного року Кадиров опублікував допис, де зазначив, що отримав подарунок від Маска. Мова йшла про електрокар Tesla Cybertruck.

Тоді соратник російського диктатора Володимира Путіна також заявив, що відправить транспорт, до якого приробили кулемет, в зону СВО.

Американський бізнесмен згодом відреагував на інформацію про те, що він "подарував" електрокар Кадирову.

"Ви справді настільки відсталі, що вважаєте, ніби я подарував кібертрак російському генералу? Це дивовижно", — написав Маск.

У четвер, 19 вересня, Кадиров опублікував новий пост про те, що Маск "віддалено відключив техніку".

"Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх. Ви, напевно, пам'ятаєте його подарунок — Кібертрак, який ми оснастили кулеметом і відправили на СВО", — заявив глава Чеченської Республіки.

Кібертрак Кадирова
Кібертрак, який нібито отримав Кадиров. Фото: t.me/RKadyrov_95

За його словами, електрокар, мовляв, чудово справлявся з бойовими завданнями.

"Машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Демонструвала маневреність та гарний захист екіпажу. Так от, нещодавно Маск віддалено відключив кібертрак. Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня", — йдеться у повідомленні.

Електрокар від Ілона Маска
Допис Кадирова. Фото: скриншот

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