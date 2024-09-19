Кадиров звинуватив Ілона Маска що той відключив подарований Cybertruck

Рамзан Кадиров на Tesla Cybertruck з автоматом. Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що американський бізнесмен Ілон Маск відключив електрокар Tesla Cybertruck, який нібито раніше подарував йому. Він додав, що транспорт вимкнули віддалено.

Про це повідомив Рамзан Кадиров у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Нагадаємо, в серпні поточного року Кадиров опублікував допис, де зазначив, що отримав подарунок від Маска. Мова йшла про електрокар Tesla Cybertruck.

Тоді соратник російського диктатора Володимира Путіна також заявив, що відправить транспорт, до якого приробили кулемет, в зону СВО.

Американський бізнесмен згодом відреагував на інформацію про те, що він "подарував" електрокар Кадирову.

"Ви справді настільки відсталі, що вважаєте, ніби я подарував кібертрак російському генералу? Це дивовижно", — написав Маск.

Are you seriously so retarded that you think I donated a Cybertruck to a Russian general?



That’s amazing 🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2024

У четвер, 19 вересня, Кадиров опублікував новий пост про те, що Маск "віддалено відключив техніку".

"Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх. Ви, напевно, пам'ятаєте його подарунок — Кібертрак, який ми оснастили кулеметом і відправили на СВО", — заявив глава Чеченської Республіки.

Кібертрак, який нібито отримав Кадиров. Фото: t.me/RKadyrov_95

За його словами, електрокар, мовляв, чудово справлявся з бойовими завданнями.

"Машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Демонструвала маневреність та гарний захист екіпажу. Так от, нещодавно Маск віддалено відключив кібертрак. Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня", — йдеться у повідомленні.