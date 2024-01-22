Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, который ужесточит контроль за научными учреждениями arrow

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, который ужесточит контроль за научными учреждениями

22 января 2024 21:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, который ужесточит контроль за научными учреждениями
Заседание Кабмина. Фото: Кабмин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" по установлению целевых показателей деятельности руководителей научных учреждений, определению стратегий и перспективных направлений деятельности научных учреждений". Он ужесточит контроль за научными учреждениями.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также:

Законопроект, который возьмет на контроль деятельность научных учреждений

По словам Мельничука, законопроект направлен на введение целевых показателей деятельности руководителей научных учреждений, введение обязательной разработки стратегий и перспективных направлений деятельности научных учреждений с целью оценки эффективности их работы и принятия обоснованных управленческих решений.

Законопроектом предлагается:

  • ввести определение стратегического плана развития научного учреждения;
  • дополнить положениями о разработке, реализации и мониторинге выполнения стратегического плана научного учреждения и разработанного на его основе оперативного плана научного учреждения и их привязки к контракту руководителя государственного научного учреждения;
  • нормировать вопросы процедуры представления ежегодного отчета руководителя научного учреждения;
  • ограничить пребывание в руководящих должностях 10 годами;
  • урегулировать вопрос назначения руководителя государственного научного учреждения во время действия военного положения и т.д.
null
Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины предоставил Министерству обороны дополнительные 657 миллионов гривен для обеспечения нужд военных. Эти средства правительство выделило из резервного фонда госбюджета на срочные нужды боевых бригад.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины планирует предложить Совету нацбезопасности и обороны предложения о запрещении любого транспортного сообщения с Россией — автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного. Такие секторальные спецсанкции должны действовать 50 лет.

Кабинет министров
Верховная Рада
наука
Тарас Мельничук
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

Актуальное по теме