Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, который ужесточит контроль за научными учреждениями

Заседание Кабмина. Фото: Кабмин

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" по установлению целевых показателей деятельности руководителей научных учреждений, определению стратегий и перспективных направлений деятельности научных учреждений". Он ужесточит контроль за научными учреждениями.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По словам Мельничука, законопроект направлен на введение целевых показателей деятельности руководителей научных учреждений, введение обязательной разработки стратегий и перспективных направлений деятельности научных учреждений с целью оценки эффективности их работы и принятия обоснованных управленческих решений.

Законопроектом предлагается:

ввести определение стратегического плана развития научного учреждения;

дополнить положениями о разработке, реализации и мониторинге выполнения стратегического плана научного учреждения и разработанного на его основе оперативного плана научного учреждения и их привязки к контракту руководителя государственного научного учреждения;

нормировать вопросы процедуры представления ежегодного отчета руководителя научного учреждения;

ограничить пребывание в руководящих должностях 10 годами;

урегулировать вопрос назначения руководителя государственного научного учреждения во время действия военного положения и т.д.

Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет Министров Украины предоставил Министерству обороны дополнительные 657 миллионов гривен для обеспечения нужд военных. Эти средства правительство выделило из резервного фонда госбюджета на срочные нужды боевых бригад.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины планирует предложить Совету нацбезопасности и обороны предложения о запрещении любого транспортного сообщения с Россией — автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного. Такие секторальные спецсанкции должны действовать 50 лет.