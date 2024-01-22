Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який посилить контроль за науковими установами
Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо встановлення цільових показників діяльності керівників наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ". Він посилить контроль за науковими установами.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєкт, який візьме на контроль діяльність наукових установ
За словами Мельничука, законопроєкт спрямований на запровадження цільових показників діяльності керівників наукових установ, запровадження обов'язкового розроблення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ з метою оцінки ефективності їх роботи та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Законопроєктом пропонується:
- ввести визначення стратегічного плану розвитку наукової установи;
- доповнити положеннями про розробку, реалізацію та моніторинг виконання стратегічного плану наукової установи та розробленого на його основі оперативного плану наукової установи та їхньої прив’язки до контракту керівника державної наукової установи;
- унормувати питання процедури подання щорічного звіту керівника наукової установи;
- обмежити перебування на керівних посадах 10 роками;
- врегулювати питання призначення керівника державної наукової установи під час дії воєнного стану тощо.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України надав Міністерству оборони додаткові 657 мільйонів гривень для забезпечення потреб військових. Ці кошти уряд виділив з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад.
Також ми писали, що Кабінет міністрів України планує запропонувати Раді нацбезпеки та оборони пропозиції про заборону будь-якого транспортного сполучення з Росією — автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного. Такі секторальні спецсанкції мають діяти аж 50 років.
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