Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який посилить контроль за науковими установами

Засідання Кабміну. Фото: Кабмін

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо встановлення цільових показників діяльності керівників наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ". Він посилить контроль за науковими установами.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За словами Мельничука, законопроєкт спрямований на запровадження цільових показників діяльності керівників наукових установ, запровадження обов'язкового розроблення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ з метою оцінки ефективності їх роботи та прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Законопроєктом пропонується:

ввести визначення стратегічного плану розвитку наукової установи;

доповнити положеннями про розробку, реалізацію та моніторинг виконання стратегічного плану наукової установи та розробленого на його основі оперативного плану наукової установи та їхньої прив’язки до контракту керівника державної наукової установи;

унормувати питання процедури подання щорічного звіту керівника наукової установи;

обмежити перебування на керівних посадах 10 роками;

врегулювати питання призначення керівника державної наукової установи під час дії воєнного стану тощо.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет міністрів України надав Міністерству оборони додаткові 657 мільйонів гривень для забезпечення потреб військових. Ці кошти уряд виділив з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад.

Також ми писали, що Кабінет міністрів України планує запропонувати Раді нацбезпеки та оборони пропозиції про заборону будь-якого транспортного сполучення з Росією — автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного. Такі секторальні спецсанкції мають діяти аж 50 років.