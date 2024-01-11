Кабмин отозвал законопроект о мобилизации, — Железняк

Заседание Кабмина. Иллюстративное фото: Кабинет Министров Украины / Facebook

Кабинет Министров Украины проголосовал за отзыв законопроекта по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы сегодня, 11 января. Соответственно, в Верховной Раде Украины его статус изменится на "отозванный".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Отзыв законопроекта о мобилизации

По словам Железняка, процедура отзыва законопроекта Кабмином является формальной, однако его статус в ВР все же будет изменен. При этом, как пишет нардеп, четыре подобных законопроекта остаются в статусе поданных и могут быть рассмотрены.

"Формальная процедура на самом деле — но КМУ проголосовал за отзыв законопроекта №10378. Поэтому сейчас будет обновление в системе Рады и он будет иметь статус "отозван". При этом все остальные четыре альтернативные законопроекты остаются в статусе представленных и в теории могут быть когда-то рассмотрены (конечно, этого не будет)", — указал депутат.

Скриншот поста Железняка

Напомним, 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительной рады в закрытом режиме по новому законопроекту о мобилизации. Ее результатом стало решение вернуть проект инициатору.

Добавим, Егор Чернев заявил, что окончательная версия законопроекта о мобилизации должна быть изменена и сбалансирована. Из него должны быть исключены определенные пункты, и его судьба будет решаться Верховной Радой Украины путем голосования.