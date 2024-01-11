Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Кабмин отозвал законопроект о мобилизации, — Железняк arrow

Кабмин отозвал законопроект о мобилизации, — Железняк

11 января 2024 16:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Кабмин отозвал законопроект о мобилизации, — Железняк
Заседание Кабмина. Иллюстративное фото: Кабинет Министров Украины / Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Кабинет Министров Украины проголосовал за отзыв законопроекта по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы сегодня, 11 января. Соответственно, в Верховной Раде Украины его статус изменится на "отозванный".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также:

Отзыв законопроекта о мобилизации

По словам Железняка, процедура отзыва законопроекта Кабмином является формальной, однако его статус в ВР все же будет изменен. При этом, как пишет нардеп, четыре подобных законопроекта остаются в статусе поданных и могут быть рассмотрены.

"Формальная процедура на самом деле — но КМУ проголосовал за отзыв законопроекта №10378. Поэтому сейчас будет обновление в системе Рады и он будет иметь статус "отозван". При этом все остальные четыре альтернативные законопроекты остаются в статусе представленных и в теории могут быть когда-то рассмотрены (конечно, этого не будет)", — указал депутат.

Скриншот сообщения Железняка
Скриншот поста Железняка

Напомним, 11 января состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительной рады в закрытом режиме по новому законопроекту о мобилизации. Ее результатом стало решение вернуть проект инициатору.

Добавим, Егор Чернев заявил, что окончательная версия законопроекта о мобилизации должна быть изменена и сбалансирована. Из него должны быть исключены определенные пункты, и его судьба будет решаться Верховной Радой Украины путем голосования.

Кабинет министров
Ярослав Железняк
Украина
мобилизация
законопроект

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

Актуальное по теме