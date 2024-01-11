Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію, — Железняк

Засідання Кабміну. Ілюстративне фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабінет Міністрів України проголосував за відкликання законопроєкту щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби сьогодні, 11 січня. Відповідно, у Верховній Раді України його статус зміниться на "відкликаний".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Відкликання законопроєкту про мобілізацію

За словами Железняка, процедура відкликання законопроєкту Кабміном є формальною, однак його статус у ВР все ж буде змінений. При цьому, як пише нардеп, чотири подібні законопроєкти залишаються в статусі поданих і можуть бути розглянуті.

"Формальна процедура насправді — але КМУ проголосував за відкликання законопроєкту №10378. Тому зараз буде оновлення в системі Рада і він буде мати статус "відкликаний". При тому що всі інші чотири альтернативні законопроєкти залишаються в статусі поданих і в теорії можуть бути колись розглянуті (звичайно, цього не буде)", — вказав депутат.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, 11 січня відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі щодо нового законопроєкту про мобілізацію. Її результатом стало рішення повернути проєкт ініціатору.

Додамо, Єгор Чернєв заявив, що остаточна версія законопроєкту про мобілізацію повинна бути зміненою та збалансованою. З нього мають бути виключені певні пункти, і його долю вирішуватиме Верховна Рада України шляхом голосування.