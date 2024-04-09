Кабмин назначил нового и.о. главы БЭБ, — нардеп

Исполняющий обязанности руководителя БЭБ Сергей Перхун. Фото: БЕБ

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности директора Бюро экономической безопасности Сергея Перхуна. Ранее он занимал должность заместителя директора ведомства и был бывшим прокурором Мариуполя.

Об этом сообщил нардеп от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко в своем блоге в Telegram.

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Скриншот поста Гончаренко

Отметим, что до этого, с августа прошлого года, исполняющим обязанности главы ведомства был Андрей Пащук.

Добавим, что согласно Закону о БЭБ в случае увольнения директора с должности или его отсутствия полномочия переходят к его первому заместителю, а если нет и его — то его заместителю, но полномочия действуют не более одного года.

Кто такой Сергей Перхун

Сергей Перхун родился в 1977 году в Харькове. Окончил Национальную юракадемию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", дипломированный юрист.

Трудовая деятельность:

2000-2002 гг. — старший следователь прокуратуры Кривого Рога;

2002-2007 гг. — старший следователь и следователь по особо важным делам следственного управления прокуратуры Днепропетровской области;

2007-2011 гг. — зампрокурора Кривого Рога;

2011-2014 гг. — занимал руководящие должности в прокуратуре Днепропетровской области;

2014-2015 гг. — начальник управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией, и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры;

2015-2023 гг. — главный прокурор Мариуполя; работал на руководящих должностях в органах прокуратуры;

2023 — замглавы теруправления БЭБ в Киевской области, заместитель Директора БЭБ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам в кратчайшие сроки внести обновленное постановление о бронировании военнообязанных и дал указание определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

В то же время электронная петиция на сайте Кабмина, в которой правительство призывают перенаправить средства, предназначенные для финансирования телемарафона и телеканала Freedom, на армию, будет рассматриваться правительством.